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Несколько часов назад Intel явила миру очередное поколение процессоров, ставших частью серии Xeon W-3300 и нашедших своё призвание в рабочих станциях, а специалисты ресурса AnandTech не отказали себе в удовольствии протестировать одну из новинок и сравнить её уровень производительности с достижениями одной из высокопроизводительных моделей производства AMD.

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Источник изображения: VideoCardz

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Для тестирования исследователи вооружились процессором Intel Xeon W-3365, имеющим в своём распоряжении 32 ядра/64 потока с архитектурой Ice Lake, функционирующих на частоте 2,7 ГГц в базовом режиме с увеличением до 4,0 в турборежиме, а в соперники ему был назначен 32-ядерный 64-поточный AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX, работающий на частотах 3,5/4,2 ГГц. Кроме того, в тестировании принимала участие и модель предшествующего поколения в лице Xeon W-3175X с 28 ядрами/56 потоками «на борту».

Исходя из результатов тестов, процессор Intel Xeon W-3365 превзошёл своего конкурента в лице Ryzen Threadripper PRO 3975WX в половине представленных приложений и бенчмарков, в ряде задач продемонстрировав неоднозначный результат.

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Так, в Agisoft Photoscan 1.3, NAMD ApoA1, HandBrake 1.3.2 и WinRAR 5.90 новинка от Intel обогнала модель производства AMD на 20.2, 11.6, 18.2 и 30.1 %, в то время как в Corona 1.3, Blender 2.83, многопоточном бенчмарке Cinebench R23 и тесте скорости хеширования Linux OpenSSL уступила своему оппоненту 14.3, 15.3, 12.5 и 52.4 %.

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Не стоит забывать, что процессор Ryzen Threadripper PRO 3975WX основан на архитектуре Zen 2, в то время как высокопроизводительные модели на базе Zen 3 должны появиться в ближайшие месяцы, бросив вызов новейшим CPU от Intel.