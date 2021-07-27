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Стремление чиновников ряда штатов снизить нагрузку на электросети может негативным образом сказаться на возможности покупки высокопроизводительных компьютерных систем: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на издание The Register, компания Dell более не в состоянии поставлять свои игровые ПК Alienware Aurora Ryzen Edition R12 и R10 в ряд американских штатов, в список которых вошли Калифорния, Гавайи, Орегон, Вермонт, Вашингтон и Колорадо.

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По информации источника, невозможность поставки производительных ПК связана с новыми правилами, касающимися порядка регулирования энергопотребления: например, в Калифорнии были внедрены нормы Energy Consumption Tier 2, вступившие в силу 1 июля текущего года, в результате чего устройства, уровень энергопотребления которых превышает определённый предел, отныне не могут поставляться производителями.

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Новые правила регламентируют порог в разрезе максимального показателя потребления киловатт-часов в расчёте на год для устройств разных классов с учётом их комплектации и может изменяться в зависимости от наличия тех или иных компонентов в системе, например, дискретных видеоадаптеров, различных накопителей или высокоскоростной памяти.

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Источник изображений: VideoCardz

Представители Dell подтвердили источнику, что в связи с новыми правилами производитель более не может поставлять отдельные конфигурации игровых ПК Alienware Aurora Ryzen Edition R10 и R12.

Вероятно, данные нововведения затронут и ряд других поставщиков высокопроизводительных систем, в результате чего потенциальным покупателям вышеназванных штатов придётся искать менее «прожорливые» решения.