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Медленное, но верное снижение цен на ряд современных моделей графических адаптеров не может не воодушевлять рядовых покупателей, а в скором времени поводов для радости может стать ещё больше: по данным инсайдера под ником Moore's Law is Dead, в ответ на скорый выход доступных графических адаптеров AMD Radeon RX 6600 XT компания NVIDIA накапливает достаточное количество чипов GA106 для производства GeForce RTX 3060, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: NVIDIA

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Таким образом, если данные энтузиаста окажутся верны, то благодаря увеличению доступных моделей в среднем ценовом сегменте стоимость GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT может быть достаточно приятной и даже близкой к рекомендованной, по крайней мере, на это надеется источник.

Что касается более дорогих моделей видеокарт, то, судя по данным инсайдера, ситуация не слишком обнадёживающая: как информирует энтузиаст, в настоящий момент для производства GeForce RTX 3070 AIB-партнёры NVIDIA предпочитают использовать графические процессоры без встроенной защиты при добыче Ethereum, что может повысить интерес со стороны майнеров и негативно сказаться на стоимости данной видеокарты.

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Впрочем, источник отмечает, что паниковать не стоит, ведь запасов данных чипов в худшем случае хватит лишь до следующего квартала, после чего производителям придётся использовать GPU со встроенной защитой (LHR).