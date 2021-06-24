Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI объявила характеристики и хешрейт своей карты для майнинга CMP 50HX

Ассортимент компании пополнился новой моделью.
[ ] для раздела Блоги
1
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько месяцев назад NVIDIA явила на суд широкой общественности новую серию специализированных устройств, предназначенных для добычи криптовалюты, получившую название CMP HX — первые две модели в лице CMP 30HX и 40HX, как и предполагалось, уже пополнили ассортимент ряда производителей графический решений, а теперь настала пора более производительных продуктов: как сообщает ресурс VideoCardz, модельный ряд MSI пополнился майнинг-ускорителем CMP 50HX.

реклама

Согласно представленным данным, майнинговая карта CMP 50HX от MSI основана на графическом процессоре TU102, имеющем в своём распоряжении 3584 CUDA-ядра и функционирующем на частотах 1350/1545 МГц в базовом/максимальном режимах, а также имеет в своём распоряжении 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц при 320-битной шине.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

При этом уровень энергопотребления устройства остановился на отметке в 225 Вт, в результате чего требуется два 8-контактных разъёма для организации дополнительного питания.

реклама

Дизайн новинки, судя по всему, базируется на наработках, используемых MSI для GeForce RTX 2080 серии AERO: карта выполнена в оригинальном стиле и снабжена вырезом в центральной части кожуха, а также задней крышкой. Майнинг-ускоритель оснащён массивной системой охлаждения с центробежным вентилятором, и, как полагается устройствам данного типа, лишён разъёмов для вывода изображения.

Что касается уровня производительности MSI CMP 50HX, то, согласно имеющейся информации, устройство способно обеспечить хешрейт в 45 MH/s при добыче популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum.

Источник изображений: MSI

реклама

К сожалению, данными о стоимости нового продукта источник не поделился.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi cmp 50hx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
8
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
17

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
48
Падение Ethereum ниже 2 000 долларов привело к очередной волне снижения цен на GeForce RTX 3070
76
Китайские майнеры перевозят самолетами тонны оборудования в США
26
После обрушения курса Эфира майнить альтернативные криптовалюты на видеокартах стало невыгодно
73
Гражданин США вложил 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny и увидел триллионы долларов на счету
10
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
17
Microsoft устранила несколько ошибок в Windows 10, снижающих производительность на видеокартах
2
Рост цены Эфириума увеличил доходы майнеров на 30% – дешёвых видеокарт не будет
57
CNBC: Китайские майнеры перевозят в США 3 тонны видеокарт для добычи криптовалют
23
Киты и трейдеры массово выводят криптовалюту в реальные деньги на фоне падения курса Биткоина
38
Xiaomi Redmi Note 10S представлен в России – Helio G95, NFC и MIUI 12.5 по цене от 21 990 рублей
1
Microsoft подтвердила фон рабочего стола Windows 11
15
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
31
AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Adrenalin с поддержкой технологии FidelityFX Super Resolution
31
Шуточная криптовалюта Dogecoin рухнула за сутки на 42%
22
The Wall Street Journal: майнеры не виноваты в росте цен на видеокарты, смартфоны и электронику
69
В ходе рекордного падения стоимости Эфира видеокарты в магазинах РФ подешевели до 100 000 рублей
56
Украинцы недовольны тем, что рэпер Morgenstern примет участие в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
118
Завтра состоится презентация новой операционной системы Windows 11
26
80 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
2

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
29
Собираем оптимальный игровой ПК за 40 000 рублей в период дефицита видеокарт
15
Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
8
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
6
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
3
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
+

Сейчас обсуждают

Рамиль Геидаров
00:37
У меня 1060 и при установке ПО возникает ошибка несовместимости. При этом у меня АМД 5 3400г в связке с нвидией 1060 6гг
Технология ускорения видеокарт AMD FSR привела к массовым ошибкам и поддерживает мало игр
Андрей Борисов
00:36
надо подождать до зимы и купить по нормальной цене после обвала крипторынка
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
korney
00:30
Громкое начало: "Личный опыт засева...", "...попробую рассказать вам, что же получилось в итоге на выходе." А в итоге получилась мусорная "аналитика" и весь опыт "засева" (видимо от слова "засесть") с...
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
N1ghtwish
00:28
Мне насрать для кого этот бренд, это ты там наяривай на буковки и циферки, а я видеокарты оцениваю исключительно с позиции качество, и palit сейчас вне конкуренции, в отличии от бракоделов, типа гнило...
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
lakoros
00:28
Как обычно ерунда написанная для ностальгии и розжига каментов. Люджи будут писать где автор неправ, и вспоминать свои программы. А автор получать баблишко.
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Дмитрий Внук
00:26
Дерьмо. Под 4 ватта на 1 хеш с розетки это взять и выкинуть.
MSI объявила характеристики и хешрейт своей карты для майнинга CMP 50HX
Дмитрий Гуляев
00:26
Доброй половиной аналогов пользуюсь по сей день и как хорошо, что благодаря им открываются абсолютно все форматы аудио/видео/изо.
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Renegade1979
00:24
Гуглокартинки разумеется. Потому в Кетае в частности запретили Гугел. Чтоб халопЪы случайно не нашли картинок с Виннипухом
Глава ФСБ: террористы делают клоны популярных компьютерных игр для вербовки молодёжи
smash526
00:19
"мы перестали" а мы нет winamp daemon idm гы
10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
Андрей Зозуля
00:11
Очередной лохотрон от ДНС. Надо просто иметь терпение, они уже на 3070 снизили жены более чем на 30т, здесь тоже самое будет скоро.
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем