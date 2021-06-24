MSI объявила характеристики и хешрейт своей карты для майнинга CMP 50HX
Несколько месяцев назад NVIDIA явила на суд широкой общественности новую серию специализированных устройств, предназначенных для добычи криптовалюты, получившую название CMP HX — первые две модели в лице CMP 30HX и 40HX, как и предполагалось, уже пополнили ассортимент ряда производителей графический решений, а теперь настала пора более производительных продуктов: как сообщает ресурс VideoCardz, модельный ряд MSI пополнился майнинг-ускорителем CMP 50HX.
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Согласно представленным данным, майнинговая карта CMP 50HX от MSI основана на графическом процессоре TU102, имеющем в своём распоряжении 3584 CUDA-ядра и функционирующем на частотах 1350/1545 МГц в базовом/максимальном режимах, а также имеет в своём распоряжении 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц при 320-битной шине.
При этом уровень энергопотребления устройства остановился на отметке в 225 Вт, в результате чего требуется два 8-контактных разъёма для организации дополнительного питания.
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Дизайн новинки, судя по всему, базируется на наработках, используемых MSI для GeForce RTX 2080 серии AERO: карта выполнена в оригинальном стиле и снабжена вырезом в центральной части кожуха, а также задней крышкой. Майнинг-ускоритель оснащён массивной системой охлаждения с центробежным вентилятором, и, как полагается устройствам данного типа, лишён разъёмов для вывода изображения.
Что касается уровня производительности MSI CMP 50HX, то, согласно имеющейся информации, устройство способно обеспечить хешрейт в 45 MH/s при добыче популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum.
Источник изображений: MSI
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К сожалению, данными о стоимости нового продукта источник не поделился.
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