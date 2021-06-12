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Хотя до официального дебюта серверных процессоров Intel Xeon Scalable четвёртого поколения, известных под кодовым именем Sapphire Rapids, осталось ещё достаточно много времени, энтузиаст под ником YuuKi-AnS продолжает радовать компьютерную общественность фотографиями одной из моделей, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

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На сей раз специалист опубликовал несколько изображений, на которых продемонстрировал ранний инженерный образец процессора Intel Sapphire Rapids со снятой теплораспределительной крышкой: энтузиаст поделился фото одного ядра, а также продемонстрировал внешний вид одного модуля после процесса шлифовки. Как можно заметить, представленный образец физически имеет чуть большее количество ядер, нежели гласят «утечки»: судя по всему, часть из них будет отключена, в результате чего топовые модели CPU получат 56 ядер в максимальном своём исполнении.

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Кроме того, одна из фотографий подтверждает многокристальную компоновку процессоров Intel семейства Sapphire Rapids — на представленном изображении можно лицезреть все четыре модуля в составе одного продукта.

Источник изображений: Twitter, YuuKi-AnS

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, серверные процессоры Intel Sapphire Rapids будут производиться по улучшенному 10-нм технологическому процессу Enhanced SuperFin, обзаведутся встроенной памятью типа HBM2e, а также получат поддержку интерфейса PCIe версии 5.0 и оперативной памяти DDR5.

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Ожидается, что дебют новых моделей состоится в конце текущего или начале следующего года.