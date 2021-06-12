Опубликованы фотографии кристалла гигантского процессора Intel Sapphire Rapids
Хотя до официального дебюта серверных процессоров Intel Xeon Scalable четвёртого поколения, известных под кодовым именем Sapphire Rapids, осталось ещё достаточно много времени, энтузиаст под ником YuuKi-AnS продолжает радовать компьютерную общественность фотографиями одной из моделей, о чём сообщает ресурс VideoCardz.
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На сей раз специалист опубликовал несколько изображений, на которых продемонстрировал ранний инженерный образец процессора Intel Sapphire Rapids со снятой теплораспределительной крышкой: энтузиаст поделился фото одного ядра, а также продемонстрировал внешний вид одного модуля после процесса шлифовки. Как можно заметить, представленный образец физически имеет чуть большее количество ядер, нежели гласят «утечки»: судя по всему, часть из них будет отключена, в результате чего топовые модели CPU получат 56 ядер в максимальном своём исполнении.
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Кроме того, одна из фотографий подтверждает многокристальную компоновку процессоров Intel семейства Sapphire Rapids — на представленном изображении можно лицезреть все четыре модуля в составе одного продукта.
Источник изображений: Twitter, YuuKi-AnS
Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, серверные процессоры Intel Sapphire Rapids будут производиться по улучшенному 10-нм технологическому процессу Enhanced SuperFin, обзаведутся встроенной памятью типа HBM2e, а также получат поддержку интерфейса PCIe версии 5.0 и оперативной памяти DDR5.
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Ожидается, что дебют новых моделей состоится в конце текущего или начале следующего года.
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