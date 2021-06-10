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Как известно, уже через несколько месяцев Intel намерена явить миру очередное поколение своих процессоров, получивших кодовое имя Alder Lake, а уже в следующем году им на смену придут модели поколения Raptor Lake. Некоторые данные касательно будущих новинок компании уже стали достоянием общественности, а информация от инсайдера под ником Moore’s Law is Dead, которую извлекли из видео и обобщили специалисты ресурса VideoCardz, раскрывает новые подробности предстоящих продуктов «синей команды».

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Источник изображения: Intel

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Как сообщает энтузиаст, Intel намерена вплотную заняться продвижением гибридной архитектуры, а процессоры Alder Lake станут лишь одним из первых шагов: компания уже «подготовила почву», выпустив CPU семейства Lakefield с комбинацией ядер с различным назначением и уровнем производительности, ставшие «подопытными» для специалистов Microsoft, которые внесут необходимые изменения в планировщик задач перед выходом предстоящих моделей.

Утверждается, что прибавка к производительности для процессоров Alder Lake будет весьма солидной: прирост быстродействия высокопроизводительных ядер с архитектурой Golden Cove в однопотоке будет достигать 20 % по сравнению с Tiger Lake, в то время как энергоэффективные ядра Gracemont будут на уровне низкочастотных Skylake.

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Впрочем, согласно данным инсайдера, не все конфигурации CPU семейства Alder Lake будут иметь ядра двух типов — в настольном сегменте источнику известно как о максимально возможной конфигурации 8 «больших» + 8 «малых» ядер (8+8), так и о модели с формулой 6+0. Кроме того, инсайдер подтверждает поддержку оперативной памяти DDR5 и DDR4, интерфейса PCIe версии 5.0, а также «долгоиграющий» сокет LGA 1700 для нескольких поколений.

В мобильном же сегменте Intel будет больше полагаться на энергоэффективные ядра, поэтому устройства смогут получить как процессор с конфигурацией 6+8, так и CPU с количеством ядер 2+8. Помимо этого, ряд мобильных систем получит поддержку LPDDR5 и LPDDR4, а также PCIe 4.0. Кроме того, будут существовать высокопроизводительные модели с суффиксом «HX», предназначенные для игровых ноутбуков, с количеством ядер вплоть до 16 (8+8).

Согласно данным инсайдера, эмбарго для настольных процессоров Intel Alder Lake-S будет снято 25 октября, что, вероятно, означает дату их дебюта: в этот период появятся лишь модели K-серии — 16-ядерный (8+8) Core i9, 12-ядерный (8+4) Core i5 и 10-ядерный (6+4) Core i5. Что касается остальных CPU в десктопном и мобильном сегментах, то они дебютируют не ранее 2022 года.

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На смену процессорам семейства Alder Lake придут CPU Raptor Lake: как утверждает энтузиаст, флагманские модели 13-го поколения станут прямыми конкурентами для будущих процессоров AMD с архитектурой Zen 4 и получат вплоть до 24 ядер в максимальном исполнении — до 8 производительных и 16 энергоэффективных с архитектурами Raptor Cove, характеризующейся приростом IPC, частот и параметра производительность/Вт, и Gracemont соответственно. Кроме того, новинкам приписывается поддержка DDR5 с повышенными частотами свыше 5600 МГц, а также сохранение сокета LGA 1700.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Moore’s Law is Dead

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Стоит напомнить, что в будущем планы Intel могут измениться, поэтому к подобного рода информации необходимо относиться с известной долей скептицизма.