Inno3D рассказала об уровне производительности линейки GeForce RTX 30 LHR в майнинге Ethereum
Второй этап борьбы NVIDIA с майнерами, предпочитающими добывать криптовалюту посредством потребительских графических адаптеров, что стало одной из причин возникновения дефицита с последующим ростом стоимости ряда видеокарт, ознаменовал выпуск обновлённых графических чипов GA10X-X02, получивших улучшенные механизмы ограничения хешрейта и ставших основой для новой линейки видеоадаптеров.
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При этом NVIDIA рекомендовала своим партнёрам дать понять потенциальным покупателям, что перед ними обновлённая линейка видеокарт: для этого производителям следует обновить артикулы для своих моделей, а также отобразить соответствующую информацию на упаковке продукта.
Как сообщает ресурс VideoCardz, выполняя рекомендации NVIDIA, AIB-партнёры пошли по разным путям: некоторые из производителей попросту выпустили новые ревизии своих продуктов, в то время как другие добавили к названиям видеокарт приписку LHR — именно так поступила и компания Inno3D, попутно рассекретив уровень производительности обновлённых моделей при добыче Ethereum.
Источник изображения: VideoCardz, Inno3D
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Источник отмечает, что Inno3D «перезапустит» не все модели видеокарт серии GeForce RTX 30, уже представленные на рынке, а лишь наиболее популярные. Что касается достижений новинок с припиской LHR в майнинге «эфира», то примерные значения следующие: для GeForce RTX 3080 ожидаемая скорость хеширования находится на отметке в 43 MH/s, а GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti обеспечивают 25 MH/s.
Остаётся надеяться, что новая попытка противодействия майнерам со стороны NVIDIA увенчается успехом, в противном же случае надеждам на снижение стоимости видеокарт в ближайшем будущем вряд ли суждено будет сбыться.
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