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Известный производитель компьютерного оборудования G.Skill продолжает расширять свой ассортимент оперативной памяти: как гласит официальный пресс-релиз компании, размещённый на страницах ресурса TechPowerUp, арсенал тайваньского производителя пополнился ещё несколькими геймерскими модулями серии Trident Z Royal Elite.

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Помимо броского внешнего вида, присущего данной серии, новинки могут похвастаться весьма низкими задержками, что стало возможным благодаря их основе — чипам Samsung B-die: модули оперативной памяти DDR4-3600 и DDR4-4000 могут функционировать с таймингами CL14-14-14-34 и CL14-15-15-35 при рабочих напряжениях 1.45 В и 1.55 В соответственно.

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В подтверждение своих слов производитель поделился скриншотами, демонстрирующими работу новых модулей памяти с заявленными характеристиками в составе систем, оснащённых настольным процессором Intel Core i7-11700K в дуэте с материнской платой ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI и AMD Ryzen Threadripper 3960X в паре с системной платой ASUS ROG ZENITH II EXTREME.

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Комплекты оперативной памяти G.Skill серии Trident Z Royal Elite типа DDR4-4000 будут состоять из 2 модулей по 8 или 16 Гбайт для отдельной «планки», а наборы DDR4-3600 будут насчитывать 2, 4 или 8 модулей объёмом 8 или 16 Гбайт каждый.

Источник изображений: TechPowerUp, G.Skill

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К сожалению, информацией о стоимости новинок производитель не поделился, а вот данные о доступности рассекретил: новые модели поступят в продажу в июне текущего года.