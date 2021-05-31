Стали известны технические характеристики мобильных видеокарт AMD Radeon RX 6000M
Хотя до официального выступления представителей AMD в рамках мероприятия Computex 2021 осталось ещё несколько часов, в распоряжении ресурса VideoCardz уже оказались материалы, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками мобильных видеокарт Radeon RX 6000M с архитектурой RDNA 2.
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Флагманский мобильный видеоадаптер AMD Radeon RX 6800M основан на графическом процессоре Navi 22, способном функционировать на максимальной частоте 2300 МГц и оснащённом 2560 потоковыми процессорами, а также получил в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 96 Мбайт Infinity Cache.
Мобильная видеокарта Radeon RX 6700M также базируется на GPU Navi 22, работающем на частоте 2300 МГц, но наделённом только 2304 потоковыми процессорами. Кроме того, новинка располагает видеобуфером объёмом 10 Гбайт с памятью типа GDDR6, 160-битной шиной и 80 Мбайт Infinity Cache.
Младшая в представленном списке модель Radeon RX 6600M оснащается чипом Navi 23 XM с частотой 2177 МГц в boost-режиме и 1792 потоковыми процессорами «на борту», а также 8 Гбайт памяти GDDR6 и шиной в 128 бит.
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Графический процессор AMD Navi 23
Источник изображений: VideoCardz, AMD
При этом Radeon RX 6800M нацелена на обеспечение качественного игрового процесса в разрешении 1440p, а Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M — в 1440p/1080p и 1080p соответственно.
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