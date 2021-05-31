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Хотя до официального выступления представителей AMD в рамках мероприятия Computex 2021 осталось ещё несколько часов, в распоряжении ресурса VideoCardz уже оказались материалы, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками мобильных видеокарт Radeon RX 6000M с архитектурой RDNA 2.

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Флагманский мобильный видеоадаптер AMD Radeon RX 6800M основан на графическом процессоре Navi 22, способном функционировать на максимальной частоте 2300 МГц и оснащённом 2560 потоковыми процессорами, а также получил в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 96 Мбайт Infinity Cache.

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Мобильная видеокарта Radeon RX 6700M также базируется на GPU Navi 22, работающем на частоте 2300 МГц, но наделённом только 2304 потоковыми процессорами. Кроме того, новинка располагает видеобуфером объёмом 10 Гбайт с памятью типа GDDR6, 160-битной шиной и 80 Мбайт Infinity Cache.

Младшая в представленном списке модель Radeon RX 6600M оснащается чипом Navi 23 XM с частотой 2177 МГц в boost-режиме и 1792 потоковыми процессорами «на борту», а также 8 Гбайт памяти GDDR6 и шиной в 128 бит.

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Графический процессор AMD Navi 23

Источник изображений: VideoCardz, AMD

При этом Radeon RX 6800M нацелена на обеспечение качественного игрового процесса в разрешении 1440p, а Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M — в 1440p/1080p и 1080p соответственно.