Первые изображения распаковки GeForce RTX 3080 Ti от Manli попали в сеть
Пока компьютерное сообщество горячо ожидает скорого выхода графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, некоторые счастливчики уже получили в своё распоряжение новые модели: так, специалисты сайта Vyberomat решили поделиться с сообществом процессом распаковки одной из новинок, о чём информирует ресурс VideoCardz.
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В руках исследователей оказалась модель GeForce RTX 3080 Ti производства Manli, поставляемая в стандартной упаковке без особых излишеств. Дизайн видеоадаптера также достаточно прост: новинка выполнена в тёмно-фиолетовых тонах с ярко-зелёными вставками и, судя по всему, базируется на эталонной печатной плате NVIDIA.
Система охлаждения представленной модели снабжена массивным радиатором с шестью тепловыми трубками и тремя вентиляторами, а задняя часть видеокарты закрыта металлическим бэкплейтом.
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За организацию дополнительного питания видеоадаптера отвечают два восьмиконтактных коннектора, чего вполне достаточно, учитывая уровень энергопотребления в 350 Вт. Что касается разъёмов, предназначенных для вывода изображения, то оснащение также вполне стандартное: новинка получила три выхода DisplayPort и один HDMI.
К сожалению, специалисты ресурса ещё не имеют в своём распоряжении свежую версию графического драйвера, поддерживающего GeForce RTX 3080 Ti, поэтому утилита GPU-Z также не смогла правильно распознать модель, однако идентификатор PCI-устройства (2208) был определён верно. При этом ПО подтвердило, что новинка оснащена GPU, способным функционировать на частотах 1365/1665 МГц в базовом/максимальном режимах, а также наделённым 10240 CUDA-ядрами, 112 блоками растровых операций и 320 блоками текстурирования.
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Источник изображений: Vyberomat
Кроме того, новая модель получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, работающей с эффективной частотой 19 ГГц, а также шину в 384 бит.
Стоит напомнить, что официальный анонс GeForce RTX 3080 Ti должен состояться уже через несколько часов, в то время как запрет на публикацию обзоров падёт лишь в начале июня.
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