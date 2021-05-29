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Желание сэкономить несколько тысяч рублей, выбрав для своей системы недорогую материнскую плату от именитого производителя, который к тому же заверяет в её надёжности и высоком уровне производительности, порой, может сыграть злую шутку, что и доказало тестирование специалиста YouTube-канала Hardware Unboxed.

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Для своих исследований энтузиаст взял несколько сравнительно недорогих системных плат, основанных на чипсете Intel B560, и протестировал их в дуэте с процессорами Core i5-11400F, Core i7-11700, Core i5-11600K и Core i9-11900K в ряде бенчмарков.

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Как оказалось, не все платы одинаково хороши — проблемы наблюдались уже при тестировании в паре с 65-ваттным Core i5-11400F: так, задняя часть PCB материнской платы ASUS Prime B560M-K нагрелась до температуры в 107 °C, что, впрочем, не сказалось на частоте процессора, чего не скажешь об ASRock B560M-HDV, продемонстрировавшей наихудший результат — в стоке CPU смог работать только на частоте 3345 МГц, а при снятии лимитов по мощности достиг скромного значения в 3990 МГц.

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При установке процессоров с уровнем TDP в 125 Вт ситуация стала ещё хуже: при тестировании Core i5-11600K в Cinebench R23 в течение 30 минут материнская плата ASRock B560M-HDV не смогла обеспечить сколь-нибудь приемлемого уровня производительности даже в стоке, а при снятии лимитов по энергопотреблению к ней присоединилась и Gigabyte B560M D2V.

Эти же платы не смогли добиться должного быстродействия в паре с Core i9-11900K и в процессе длительного «прогона» в Blender.

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Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Причиной же столь низкого уровня производительности оказался перегрев VRM с последующим троттлингом — «прожорливые» процессоры попросту понижали частоту, что сказывалось на быстродействии.

Подводя итог, специалист Hardware Unboxed рекомендует тщательнее выбирать материнские платы, особенно в нижнем и среднем ценовом сегментах, ведь производители, несмотря на обещания совместимости со 125-ваттными моделями CPU, частенько экономят на компонентах, в результате чего плата становится «бутылочным горлышком», что и произошло с ASRock B560M-HDV, лишённой радиаторов VRM.