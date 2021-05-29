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Несмотря на то, что настольные процессоры AMD серии Ryzen 5000, основанные на архитектуре Zen 3, дебютировали ещё в прошлом году, информации о выходе их высокопроизводительных «собратьев» Ryzen Threadripper до сих пор не так уж и много: внести свой вклад в информирование общественности касательно будущих HEDT-процессоров решил пользователь форума ServeTheHome под ником lihp, который, похоже, имеет некоторые данные касательно дебюта новых моделей, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: AMD

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Как утверждает инсайдер, анонс HEDT-процессоров Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3 намечен на август текущего года, что подтверждает недавнюю информацию, исходившую от энтузиаста, известного под ником KittyYukko, в то время как на прилавках магазинов новые модели появятся уже в сентябре.

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Источник изображения: ServeTheHome, lihp

Кроме того, источник подтверждает существование 16-ядерной модели в новой линейке высокопроизводительных CPU от AMD, а также их совместимость с материнскими платами на базе чипсета TRX40 при условии обновления прошивки.

Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, HEDT-процессоры AMD Ryzen Threadripper следующего поколения будут относиться к семейству Chagall и получат вплоть до 64 ядер/128 потоков.

Таким образом, если данные окажутся верны, появление очередного поколения высокопроизводительных процессоров AMD произойдёт спустя почти два года с момента дебюта Ryzen Threadripper 3000.