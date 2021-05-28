В ходе операции по поимке наркодельцов полиция обнаружила майнинг-ферму
Несмотря на то, что добыча ряда криптовалют в настоящий момент является достаточно прибыльным занятием, некоторые «копатели», желая повысить свою прибыль, незаконно подключаются к электрической сети и попросту крадут электроэнергию, не платя по счетам.
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Именно так поступил один предприимчивый добытчик, разместив своё оборудование в одной из промышленных зон, однако ему не повезло: как гласит сообщение в Facebook, в ходе специальной операции по поимке наркодельцов британской полиции из Уэст-Мидлендса удалось обнаружить помещение, в котором располагалась ферма для майнинга.
Как оказалось, данная находка несколько удивила правоохранителей, ведь они рассчитывали найти совсем другое — их усилия были направлены на обнаружение подпольных фабрик по производству марихуаны, а специфика работы майнинг-фермы имела схожие признаки: она выделяет много тепла, требует качественного охлаждения, а для её обслуживания было задействовано много людей, приходящих в разное время суток.
В ходе операции было изъято несколько десятков ASIC-майнеров Antminer S9, незаконно подключённых к электросети и добывающих Bitcoin: согласно подсчётам специалистов ресурса Wccftech, находчивый добытчик получал в месяц около 5000-7000 долларов США, при этом не оплачивая счета, которые, судя по всему, были немаленькими, учитывая тот факт, что одно устройство потребляет 1320 Вт.
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Источник изображений: Facebook, West Midlands Police
При этом правоохранители отчитались, что в рамках полицейской операции было поймано более восьмидесяти злоумышленников и изъято значительное количество оружия и наркотиков, но был ли найден добытчик, оборудование которого попало «под горячую руку», не сообщается.
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