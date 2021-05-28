Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на то, что почитатели продукции Intel ждут появления 10-нм процессоров в настольном сегменте уже достаточно продолжительное время, «синяя команда» на фоне возникших трудностей до недавнего времени была не в состоянии удовлетворить чаяния своего сообщества, а вот в мобильном секторе дела обстоят чуть получше — не так давно компания представила очередное поколение своих 10-нм CPU семейства Tiger Lake.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Впрочем, Intel, похоже, нашла частичный выход из возникшей ситуации, и теперь похвастаться наличием процессора, произведённого по 10-нм нормам, в своём десктопе некоторые пользователи всё же смогут: как заметил ресурс ITHome и известный «сетевой детектив» под ником momomo_us, компания готовится представить новые модели процессоров, которые по сути будут принадлежать к семейству Tiger Lake, однако станут основой не только мобильных систем, но и компактных ПК.

При этом на официальном сайте Intel можно найти сразу несколько подобных моделей: так, топовый Core i9-11900KB будет располагать 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на базовой частоте 3,3 ГГц с увеличением до 5,3 ГГц при задействовании технологии Thermal Velocity Boost, модель на ступень пониже в лице Core i7-11700B получит аналогичное количество ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,2/5,3 ГГц в базовом/максимальном (TVB) режимах, Core i5-11500B сможет предложить 6 ядер/12 потоков, работающих на базовой частоте 3,3 ГГц с повышением до 5,3 ГГц (TVB), а значение частоты 4-ядерного 8-поточного Core i3-11100B составит 3,6/5,3 ГГц в номинальном режиме/при активной TVB.

реклама

Кроме того, новые модели получат поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и встроенную графическую подсистему Intel UHD Graphics. Что касается уровня энергопотребления новинок, то заявленное значение TDP для всех новых CPU не превышает отметки в 65 Вт.

При этом источник отмечает, что Core i7-11700B (вероятно, как и другие новые модели) будут изготовлены в конструктиве FCBGA1440, то есть припаяны к материнской плате.

Согласно данным официального сайта Intel, появление новых CPU ожидается во втором квартале текущего года.