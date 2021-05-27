TSMC уверяет, что второй случай заражения её сотрудника коронавирусом не повлияет на поставки чипов
Несмотря на то, что большинство государств успешно борется с коронавирусной инфекцией, вспышки недуга то и дело возникают в той или иной стране, негативно влияя на целый ряд отраслей. При этом проблемы из-за COVID-19, возникшие лишь в одном государстве или даже крупной компании, могут привести к осложнениям во всём мире, если вовремя не принять соответствующих мер.
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Источник изображения: TSMC
Как информирует ресурс Taiwan News, тайваньский производитель TSMC сообщил крайне тревожную весть — ещё один сотрудник компании заразился коронавирусом. Всего же таких случаев удалось обнаружить уже два.
Впрочем, тайваньский гигант уверяет, что данный инцидент не повлияет на работу компании, так как были предприняты все меры предосторожности: рабочая зона сотрудника и общественные места, которые он мог посещать, были продезинфицированы, а все коллеги, контактировавшие с заболевшим, находятся под наблюдением, а часть из них отправлена на домашнюю изоляцию.
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Как известно, компания TSMC является одним из крупнейших мировых производителей чипов, а среди её клиентов значатся такие гиганты, как AMD, Intel и Apple, поэтому подобные инциденты вызывают серьёзные опасения, ведь в случае возникновения проблем у тайваньского чипмейкера компьютерный и мобильный рынки могут серьёзно пострадать, что скажется и на конечном потребителе.
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