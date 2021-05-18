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Пока компьютерное сообщество ожидает скорого дебюта графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, компания ZOTAC вносит дополнительную интригу, выпустив новую версию своего программного обеспечения, в котором, благодаря «зоркому глазу» Japanese PC mania, было обнаружено упоминание об ещё одной новой модели, сообщает ресурс VideoCardz.

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Как информирует источник, порывшись в файлах свежей версии фирменной утилиты ZOTAC FireStorm, предназначенной для мониторинга и разгона видеоадаптеров, в одной из директорий удалось обнаружить изображения, используемые для той или иной модели: судя по их названиям, программное обеспечение получило поддержку не только ожидаемых уже достаточно продолжительное время видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, дебют которых должен состояться в ближайшем будущем, но и практически нигде ранее не упоминавшейся GeForce RTX 3090 Ti.

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Впрочем, упоминание новинки вовсе не означает, что она появится в течение ближайших месяцев: вполне возможно, что специалисты ZOTAC решили действовать «на опережение», чтобы облегчить себе работу в будущем.

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Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, анонс NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti состоится уже в конце мая.