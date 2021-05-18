Упоминание о GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti найдено в ПО ZOTAC
Пока компьютерное сообщество ожидает скорого дебюта графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, компания ZOTAC вносит дополнительную интригу, выпустив новую версию своего программного обеспечения, в котором, благодаря «зоркому глазу» Japanese PC mania, было обнаружено упоминание об ещё одной новой модели, сообщает ресурс VideoCardz.
реклама
Как информирует источник, порывшись в файлах свежей версии фирменной утилиты ZOTAC FireStorm, предназначенной для мониторинга и разгона видеоадаптеров, в одной из директорий удалось обнаружить изображения, используемые для той или иной модели: судя по их названиям, программное обеспечение получило поддержку не только ожидаемых уже достаточно продолжительное время видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, дебют которых должен состояться в ближайшем будущем, но и практически нигде ранее не упоминавшейся GeForce RTX 3090 Ti.
Впрочем, упоминание новинки вовсе не означает, что она появится в течение ближайших месяцев: вполне возможно, что специалисты ZOTAC решили действовать «на опережение», чтобы облегчить себе работу в будущем.
реклама
Источник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, анонс NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti состоится уже в конце мая.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила