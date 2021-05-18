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Упоминание о GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti найдено в ПО ZOTAC

NVIDIA может готовить новый флагман.
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Пока компьютерное сообщество ожидает скорого дебюта графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, компания ZOTAC вносит дополнительную интригу, выпустив новую версию своего программного обеспечения, в котором, благодаря «зоркому глазу» Japanese PC mania, было обнаружено упоминание об ещё одной новой модели, сообщает ресурс VideoCardz.

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Как информирует источник, порывшись в файлах свежей версии фирменной утилиты ZOTAC FireStorm, предназначенной для мониторинга и разгона видеоадаптеров, в одной из директорий удалось обнаружить изображения, используемые для той или иной модели: судя по их названиям, программное обеспечение получило поддержку не только ожидаемых уже достаточно продолжительное время видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, дебют которых должен состояться в ближайшем будущем, но и практически нигде ранее не упоминавшейся GeForce RTX 3090 Ti.

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Впрочем, упоминание новинки вовсе не означает, что она появится в течение ближайших месяцев: вполне возможно, что специалисты ZOTAC решили действовать «на опережение», чтобы облегчить себе работу в будущем.

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Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, анонс NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti состоится уже в конце мая.

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Теги

nvidia geforce rtx 3080 ti geforce rtx 3070 ti geforce rtx 3090 ti
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Сейчас обсуждают

Japanese PC mania
00:23
Я был удивлен, когда обнаружил это, но это могут быть данные, которые готовятся заранее. Истина в будущем! :D
Упоминание о GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti найдено в ПО ZOTAC
Александр Дедок
00:22
им просто нужно чипы optane сбагрить. Если пару лет назад SSD Optane пихали в ноутбуки и брендовые компы, которые шли с обычным жестким диском, то сейчас большинство ноутбуков и брендовых компьютеров(...
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Renegade1979
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Renegade1979
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00:02
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ego0550
00:02
Хоть в одной игре видел в системных требованиях Cuda? Ну а для проф.задач есть проф.решения. А так халявщики, что скупают игровые карты для производственных целей - ничем не лучше майнеров. В документ...
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Leonid Shagidullin
23:59
Хм, даже если Ti это полный GA102, разницы будет такой мизер, что вообще непонятно позиционирование этой карты. Скорее фантазии программеров Зотака.
Упоминание о GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti найдено в ПО ZOTAC
Александр Дедок
23:58
думаю там ценник будет выше чем у самсунг 970 Evo Plus просто памяти Optane чипов наклепали - нужно куда-то девать, в ноутбуки сейчас особо не запихаешь - у большинства 1 разъем м.2 и он занят ссд, в ...
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