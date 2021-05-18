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Относительное затишье на процессорном рынке вскоре может быть нарушено компанией AMD, которая, похоже, готовит обновление для своей линейки настольных процессоров серии Ryzen 5000: так, специалист Patrick Schur посредством своего Twitter-аккаунта решил поделиться с широкой компьютерной общественностью информацией о существовании двух новых моделей.

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Источник изображения: AMD

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Согласно данным инсайдера, оба процессора основаны на степпинге B2 и относятся к семейству Vermeer. При этом старшая модель сможет предложить 16 ядер, функционирующих на базовой частоте 3,4 ГГц, что аналогично возможностям текущего флагмана AMD в лице Ryzen 9 5950X, в то время как в максимальном режиме сможет достичь отметки в 5,0 ГГц, что на 100 МГц выше по сравнению с топовой моделью «красной команды».

А вот младший CPU, судя по всему, приростом частоты на фоне своего предшественника (Ryzen 5 5600X) похвастаться не в состоянии: по информации специалиста, 6-ядерная модель функционирует на частоте 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах.

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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur

Что касается позиционирования этих загадочных моделей, то вполне возможно, что уже совсем скоро они станут частью обновлённой линейки настольных процессоров AMD Ryzen 5000XT, на выход которой так рассчитывают почитатели продукции «красной команды». Стоит учесть, что частотные характеристики новинок могут несколько отличаться от моделей, о которых сообщил инсайдер.

Впрочем, вероятность того, что AMD провела «работу над ошибками», найденными в существующих моделях, и попросту переведёт их на новый степпинг, при этом не обновляя модельный ряд, также не стоит исключать, хотя увеличенная частота у 16-ядерного CPU всё же вселяет надежду на выход обновлённой линейки уже в ближайшие месяцы.