Добыча Chia Coin может исчерпать ресурс потребительского накопителя всего за несколько недель
Как известно, добыча целого ряда криптовалют связана не только с риском в конечном итоге получить совсем не ту сумму, на которую изначально был расчёт, что может быть вызвано резким падением курса, как это уже случалось на прежних этапах майнинг-бума, но и с возможностью столкнуться с выходом из строя оборудования, используемого для майнинга, ранее срока, заявленного производителем, и так называемый фарминг набирающей популярность криптовалюты Chia Coin также может оставить ряд новичков у «разбитого корыта», по крайней мере, об этом свидетельствуют подсчёты специалистов ресурса Fast Technology.
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Источник изображения: Pixabay
Стоит напомнить, что процесс добычи Chia Coin не требует производительной видеокарты или CPU, ведь основная нагрузка ложится на накопители: так, согласно информации сайта Chiadecentral, лишь один плот с параметром k=32 «генерирует» до 2 Тбайт данных при операциях записи.
Как подсчитали специалисты источника, стандартный потребительский SSD-накопитель объёмом в 512 Гбайт исчерпает свой ресурс в среднем всего за 40 дней, в то время как для устройств в 1 и 2 Тбайт данный срок увеличится приблизительно до 80 и 160 дней.
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Действительно, ресурс современных SSD-накопителей, принадлежащих к потребительскому сегменту, исчисляемый в суммарном количестве записываемых байтов (TBW), обычно не превышает значения в 300, 600 и 1200 TBW для моделей объёмом в 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт соответственно.
Не стоит забывать, что диски большего объёма дают возможность создания сразу нескольких плотов, в результате чего срок в 80 или 160 дней, вероятно, рассчитанный исследователями источника для не слишком производительных систем, может легко трансформироваться в те же 40 дней и даже меньше.
Таким образом, желающим приступить к фармингу Chia Coin стоит обзавестись надёжными накопителями, предназначенными для корпоративного сегмента и в большинстве случаев отличающимися более внушительными значениями TBW, нежели потребительские устройства. Кроме того, некоторые производители уже приступили к выпуску специальных SSD-накопителей для добычи искомых «монет», отличающихся весьма большим ресурсом.
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