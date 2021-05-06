Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Kingston приступит к поставкам модулей памяти DDR5 с возможностью оверклокинга в третьем квартале

В полку производителей, готовых к выходу DDR5, прибыло.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Надвигающийся дебют платформ нового поколения с поддержкой оперативной памяти типа DDR5, естественно, не является сюрпризом для производителей, которые планомерно подготавливают компьютерную общественность к сему знаменательному событию: так, вслед за своими коллегами представители компании Kingston в своём пресс-релизе, размещённом на страницах ресурса VideoCardz, сообщают о готовности приступить к поставкам оверклокерских модулей памяти DDR5 уже в третьем квартале текущего года.

реклама

В настоящий же момент модули ОЗУ находятся на этапе проверки: партнёры компании, занимающиеся производством материнских плат, уже получили тестовые образцы и исследуют их. Несмотря на предустановленные настройки и профили XMP, производителям разрешается вносить некоторые изменения в конфигурацию интегральной схемы управления питанием, выходя за рамки напряжения 1.1 В, предусмотренного спецификациями, для обеспечения лучших возможностей по разгону.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображений: VideoCardz, Kingston

реклама

Стоит напомнить, что анонс настольных процессоров Intel семейства Alder Lake-S, поддерживающих в том числе оперативную память типа DDR5, также намечен на третий квартал 2021 года, в то время как продуктов AMD с поддержкой искомого стандарта, судя по всему, придётся ожидать не ранее следующего года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

kingston ddr5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
17
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
69
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
48
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
24
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 29
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 69
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Добыча Chia Coin оказалась в несколько раз выгоднее Эфира, а цены на SSD будут расти – Tomshardware
65
Майнинг Эфириума стал значительно прибыльнее, а доходы шахтёров за несколько дней выросли на 30%
43
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 7 и ещё 21 смартфон Xiaomi не получат прошивку MIUI 13
11
78 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
+
Microsoft повысила производительность ПК и решила проблему с загрузкой CPU в новом патче Windows 10
3
Рост курса Эфириума до $3500 привёл к рекордным потерям инвесторов в размере $530 миллионов
19
Налоговая США обязала биржи раскрыть личности держателей криптовалюты и доходы за 5 лет
123
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
98
Tesla теряет крупного покупателя эмиссионных квот
1
Ошибка Защитника Windows заполняет загрузочный диск Windows 10 тысячами файлов
14
Производительность AMD Ryzen 7 5700G превышает Intel Core i9-10900K
19
Intel намекает на близость выхода игровой видеокарты DG2
24
TeamGroup представила специализированные NVMe SSD накопители для майнинга Chia
1
Дефицит видеокарт заставил геймеров перейти на сверхбюджетную GeForce MX230 – итоги Steam за апрель
26
Новое поколение графических карт Nvidia Lovelace выйдет в 2022 году
26
Энтузиаст показал свежий ролик графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen
8
Blizzard третий год подряд стремительно теряет аудиторию своих игр
23
Microsoft перерисовала значки, которые не обновлялись со времён Windows 95
8
Коробка с GeForce RTX 3080 Ti засветилась на фотографии
17
Цена Chia Coin продолжает падать, рыночная доля сокращается, а вложения в фермы могут не окупиться
7

Популярные статьи

Токен - что это такое простыми словами
13
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
93
Основные конкуренты Ethereum
10
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
69
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
6
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
51
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
17
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%

Сейчас обсуждают

Orry
19:09
про Waves забыли. смарт-контракты, распределенные приложения... я бы сказал это наиболее перспективный конкурент для ethereum. или выбирали по капитализации ?
Основные конкуренты Ethereum
sop18
19:09
Как на ней будет хорошо видна грязь и пыль со временем)))
PowerColor показала белоснежную видеокарту Radeon RX 6700 XT Hellhound Spectral White
ахахах
19:08
Российские власти составили список недружественных стран РФ. В него входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
Alex TOPMAN
19:07
Проблема сервисов (оказания услуг) - в их всё растущей многослойности. Из неё вытекает одна простая беда: если один из нескольких используемых сервисов, которые приводят тебя к некоему результату - сб...
Dell приносит в массы концепцию «Аппаратное обеспечение как сервис»
sop18
19:05
Главное, чтоб не было так. Видно каждый волосок, но играть абсолютно не интересно)))
Видно каждый волосок: авторы Days Gone опубликовали пачку скриншотов из PC-версии игры
REY_B_
19:04
Похоже Интел с 10нм отступать больше некуда. Наконец то мы увидим всю мощь! А если её нет, но надеюсь увидим потери "инвесторов". Они же там "эффективных" директоров в совет назначают. Они и ответить ...
Kingston приступит к поставкам модулей памяти DDR5 с возможностью оверклокинга в третьем квартале
Олег Анетько
19:03
местами, в улучшеном дальность прорисовки понерфили.
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
Alex-IT
19:02
Обратил кстати внимание, что самые дешёвые БП обычно без каких либо сертификатов продаются. Поэтому люди и приравнивают сертификат с высоким КПД к сертификату качества.
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Иванов Иван
19:01
купи себе нормальный ips монитор хотя бы 2к. а то так и будешь удивляться всю жизнь пока другие наслаждаются графоном)
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
Renegade1979
19:01
Много разумеется. Если оно нужно... А вот пацакам даже самим не нужно, попродавали все авианосцы кетайся и индусам. А сами пользуют ворованного Кузю, прямо у нас из порта увели, крысы подшконарные. А ...
Новый патч для шутера Returnal призванный исправить баги сломал игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем