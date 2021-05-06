Kingston приступит к поставкам модулей памяти DDR5 с возможностью оверклокинга в третьем квартале
Надвигающийся дебют платформ нового поколения с поддержкой оперативной памяти типа DDR5, естественно, не является сюрпризом для производителей, которые планомерно подготавливают компьютерную общественность к сему знаменательному событию: так, вслед за своими коллегами представители компании Kingston в своём пресс-релизе, размещённом на страницах ресурса VideoCardz, сообщают о готовности приступить к поставкам оверклокерских модулей памяти DDR5 уже в третьем квартале текущего года.
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В настоящий же момент модули ОЗУ находятся на этапе проверки: партнёры компании, занимающиеся производством материнских плат, уже получили тестовые образцы и исследуют их. Несмотря на предустановленные настройки и профили XMP, производителям разрешается вносить некоторые изменения в конфигурацию интегральной схемы управления питанием, выходя за рамки напряжения 1.1 В, предусмотренного спецификациями, для обеспечения лучших возможностей по разгону.
Источник изображений: VideoCardz, Kingston
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Стоит напомнить, что анонс настольных процессоров Intel семейства Alder Lake-S, поддерживающих в том числе оперативную память типа DDR5, также намечен на третий квартал 2021 года, в то время как продуктов AMD с поддержкой искомого стандарта, судя по всему, придётся ожидать не ранее следующего года.
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