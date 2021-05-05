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Несмотря на то, что Intel поведала широкой компьютерной общественности о скором обновлении ассортимента своих мобильных процессоров семейства Tiger Lake-H ещё несколько недель назад, полные спецификации ряда моделей появились только сейчас: так, ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт HD-Tecnologia делится с сообществом слайдами презентации новых моделей компании, которая пройдёт через несколько дней.

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Согласно представленным изображениям, мобильные процессоры Intel 11-го поколения, принадлежащие к семейству Tiger Lake-H, будут производиться по 10-нм техпроцессу SuperFin и получат в своё распоряжение ядра с архитектурой Willow Cove, а также смогут похвастаться наличием 20 линий PCIe версии 4.0, чего нет даже у мобильных конкурентов из стана AMD.

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Также упоминается наличие прямого соединения CPU с накопителем, встроенная графика с архитектурой Intel Xe, поддержка интерфейсов Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также ряд других возможностей.

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Топовая модель линейки в лице Core i9-11980HK обзаведётся 8 ядрами/16 потоками с разблокированным множителем, функционирующими на частоте 2,6 ГГц в базовом режиме с повышением до 5,0 ГГц в максимальном благодаря технологии Turbo Boost Max 3.0, а также 24 Мбайт L3-кэша. Кроме того, заявлена поддержка ряда технологий для обеспечения разгона.

Мобильные процессоры Core i9-11900H и i7-11800H также получат 8 ядер с поддержкой гиперпоточности с частотными формулами 2,5/4,9 и 2,3/4,6 ГГц, а также 24 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, причём первая модель сможет похвастаться поддержкой Turbo Boost Max 3.0.

Помимо этого, в списке присутствует и парочка 6-ядерных 12-поточных моделей с 12 Мбайт L3-кэша: Core i5-11400H и i5-11260H смогут работать на частотах 2,7/4,5 и 2,6/4,4 ГГц в базовом/турборежиме.

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Что касается подсистемы памяти, то для всех упоминаемых моделей заявлена поддержка оперативной памяти DDR4-3200.

Стоит отметить, что представленный список, судя по имеющейся информации, содержит не все модели, которые появятся в ассортименте Intel в будущем: вероятно, их выход задержится.

Также специалисты Intel не отказали себе в удовольствии сравнить уровень производительности Core i5-11400H в содружестве с видеокартой RTX 3060 в исполнении Max-Q (65 Вт) с возможностями AMD Ryzen 9 5900HS, имеющем в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков с частотными характеристиками 3,0/4,6 ГГц, в дуэте с RTX 3060 (80 Вт): согласно результатам тестов, в 4 из 7 представленных игровых приложений новинка «синей команды» оказалась впереди на 3-12 %.

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Источник изображений: VideoCardz, HD-Tecnologia

Ожидается, что официальный запуск линейки мобильных процессоров Intel семейства Tiger Lake-H состоится уже через несколько дней, а именно 11 мая.