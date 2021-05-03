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Вчера, 02 апреля 2021 г., капсула Crew Dragon, разработанная специалистами SpaceX, с астронавтами в составе четырёх человек на борту покинула космическое пространство и вошла в атмосферу Земли, где, выпустив парашют, оказалась в пределах Мексиканского залива, сообщает ресурс CNN.

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Ранее японский астронавт Соичи Ногучи, а также представители NASA Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Глове погрузились на борт полностью оснащённой всем необходимым для возврата космонавтов домой капсулы и, проведя плановые работы по запуску двигателя и совершив ряд манёвров, начали подготовку к вхождению в атмосферу нашей планеты.

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Источник изображения: CNN, NASA

Успешный возврат космонавтов Crew-1 стал ещё одним этапом эффективного выполнения задач, поставленных перед учёными по разработке проекта под эгидой NASA и SpaceX, который войдёт в историю американской космонавтики благодаря новому рекорду по самому долгому пребыванию в космосе (более пяти месяцев) команды, доставленной на корабле производства США.

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Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и частной компании SpaceX Илона Маска предпринимали немало усилий для того, чтобы возродить пилотируемую космонавтику в США, в то время как ещё совсем недавно стране пришлось пользоваться услугами российской госкорпорации «Роскосмос».

Успехи в создании собственного пилотируемого космического корабля открывают перед США новые возможности по комплектации МКС персоналом, а также увеличению объёмов исследований, проводимых в космосе.