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Уже через несколько дней NVIDIA должна представить парочку новых моделей поколения Ampere, предназначенных для мобильных систем, поэтому разного рода «утечек», приоткрывающих завесу тайны над техническими характеристиками предстоящих новинок, становится всё больше: так, GeForce RTX 3050 Ti прошла валидацию GPU-Z, о чём и сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как было известно ранее, мобильная GeForce RTX 3050 Ti основана на графическом процессоре GA107, который, судя по представленным данным, получил идентификатор устройства PCI 25A0. Также подтверждены частотные характеристики и конфигурация GPU – в максимальном режиме чип сможет разгоняться до частоты в 1485 МГц и будет иметь в своём распоряжении 2560 ядер CUDA, а также 32 блока растровых операций.

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Источник изображения: TechPowerUp

Что касается информации о количестве блоков текстурирования, то GPU-Z традиционно неверно отображает эти данные для ещё не дебютировавших графических процессоров.

Кроме того, новинка, как и ожидалось, получит в своё распоряжение 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с частотой 1500 МГц при ширине шины в 128 бит. При этом пропускная способность памяти составит 192 Гбайт/с.

Дебют мобильных моделей NVIDIA серии GeForce RTX 3050 может состояться уже 11 мая — в этот же день должны дебютировать и процессоры Intel семейства Tiger Lake-H, которые составят достойную пару для новых графических адаптеров.