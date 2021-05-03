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На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam

Геймерам приходится довольствоваться малым.
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Очередной месяц вступил в свои законные права, а это значит, что специалисты Steam подготовили для широкой общественности результаты своих исследований за апрель, приоткрывающих завесу тайны над «железом» и софтом, используемым геймерами данного сервиса.

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Источник изображения: NVIDIA

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В прошлом месяце интерес к добыче ряда криптовалют при помощи потребительских графических адаптеров никуда не исчез, что вкупе с дефицитом и ощутимо завышенными ценами на современные видеокарты, похоже, заставил некоторых геймеров перейти на старые, но проверенные решения: так, доля систем, оснащённых GeForce GTX 1650 за апрель возросла на 0.22 %, что является наивысшим показателем за последний месяц.

Видеокарта GeForce RTX 3060 расположилась на второй строчке со значением в 0.17 %, а вот на третьем месте оказалась мобильная модель начального уровня в лице GeForce MX230, способности которой в разрезе уровня производительности весьма скромны. Впрочем, если присмотреться, то показатель динамики за месяц для этих моделей весьма условен, так как за март данных не было.

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Видеоадаптеры GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti также вызывают интерес у ряда пользователей Steam – данные модели заняли четвёртую и пятую строчки с показателем прироста в 0.13 и 0.10 %. Что касается ближайших преследователей из стана AMD, то сразу два продукта «красной команды» делят десятое место – встроенная графическая подсистема ряда APU компании и дискретный графический адаптер Radeon RX 550 прибавили к своей доле 0.04 %.

Не менее интересен тот факт, что современных графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000 в представленном списке не оказалось.

В целом, наиболее популярной видеокартой среди геймеров Steam уже который месяц остаётся старая добрая GeForce GTX 1060 с показателем в 9.27 %, однако её доля продолжает падать — только за апрель 0.19 % игроков отказались от использования данного графического адаптера. На второй строчке по популярности оказалась GTX 1050 Ti (6.84 %), а на третьей очутилась GTX 1650 (5.56 %). Замыкает десятку Radeon RX 580 (2.04 %), являющаяся самой популярной моделью от AMD.

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Источник изображений: Steam

Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем ситуация на рынке графических адаптеров нормализуется, в противном случае целый ряд геймеров и далее будет довольствоваться бюджетными решениями.

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nvidia geforce gtx 1650 geforce mx230
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