Radeon RX 6800 XT из игрового ПК Dell Alienware оказалась похожа на Radeon VII
Топовые игровые настольные компьютеры Dell Alienware оснащаются весьма производительными графическими адаптерами, которые, впрочем, не видны рядовому покупателю, так как система поставляется в сборе, а у обычного пользователя нет привычки лезть без особой нужды в системный блок, поэтому производитель подчас не слишком заморачивается с дизайном компонентов, находящихся внутри: судя по всему, именно так произошло и с видеокартой Radeon RX 6800 XT, которую извлёк из искомого ПК пользователь Reddit под ником Hardcorex, не забывший поделиться фотографиями продукта с общественностью, о чём и сообщает ресурс VideoCardz.
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Как оказалось, внешний вид Dell Radeon RX 6800 XT, получившей три вентилятора, фирменный логотип на боковой грани и требующей два слота для установки, смахивает на дизайн старой доброй Radeon VII, однако реализация не настолько качественная, как у видеокарты Radeon RX 6800 XT Legion от Lenovo, также предназначенной для установки в игровые сборки.
На печатной плате производитель, похоже, также сэкономил — встретить PCB зелёного цвета у массовых продуктов можно не так часто, даже в самых дешёвых моделях. Судя по маркировке, её разработкой и, вероятно, производством занимались специалисты MSI.
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Источник изображений: VideoCardz, Reddit, Hardcorex
Впрочем, для графического адаптера, поставляемого в составе готового ПК, как уже было отмечено ранее, внешний вид в большинстве случаев не играет особой роли.
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