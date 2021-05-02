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Radeon RX 6800 XT из игрового ПК Dell Alienware оказалась похожа на Radeon VII

Видеокарта предстала на изображениях.
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Топовые игровые настольные компьютеры Dell Alienware оснащаются весьма производительными графическими адаптерами, которые, впрочем, не видны рядовому покупателю, так как система поставляется в сборе, а у обычного пользователя нет привычки лезть без особой нужды в системный блок, поэтому производитель подчас не слишком заморачивается с дизайном компонентов, находящихся внутри: судя по всему, именно так произошло и с видеокартой Radeon RX 6800 XT, которую извлёк из искомого ПК пользователь Reddit под ником Hardcorex, не забывший поделиться фотографиями продукта с общественностью, о чём и сообщает ресурс VideoCardz.

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Как оказалось, внешний вид Dell Radeon RX 6800 XT, получившей три вентилятора, фирменный логотип на боковой грани и требующей два слота для установки, смахивает на дизайн старой доброй Radeon VII, однако реализация не настолько качественная, как у видеокарты Radeon RX 6800 XT Legion от Lenovo, также предназначенной для установки в игровые сборки.

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На печатной плате производитель, похоже, также сэкономил — встретить PCB зелёного цвета у массовых продуктов можно не так часто, даже в самых дешёвых моделях. Судя по маркировке, её разработкой и, вероятно, производством занимались специалисты MSI.

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Источник изображений: VideoCardz, Reddit, Hardcorex

Впрочем, для графического адаптера, поставляемого в составе готового ПК, как уже было отмечено ранее, внешний вид в большинстве случаев не играет особой роли.

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amd radeon vii radeon rx 6800 xt
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