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Похоже, у компьютерных энтузиастов, оставшихся без ума от внешнего вида вышедшей более чем два года назад видеокарты Radeon VII, сегодня есть очередной повод для радости: как сообщает ресурс VideoCardz, несколько часов назад представитель компании Lenovo в китайской социальной сети Weibo поделился коротким видеороликом, в котором демонстрируется одна из новинок, чрезвычайно похожая на старую добрую представительницу поколения Vega.

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Источник изображения: AMD

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По данным источника, дизайн будет использоваться как для предтоповой Radeon RX 6800 XT, так и для флагманской Radeon RX 6900 XT — обе новинки, принадлежащие к серии LEGION, получат стильный металлический кожух и бэкплейт с фирменной гравировкой, а также массивный радиатор в дуэте с тремя вентиляторами.

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Lenovo Radeon RX 6800 XT LEGION. Источник изображения: VideoCardz, Weibo, Lenovo

Что касается технических характеристик новых моделей, то упоминается об оснащении новинок 16 Гбайт видеопамяти и одинаковом уровне TDP. Ожидается, что видеокарты будут использоваться только в составе готовых компьютеров производства Lenovo, однако неофициально могут появиться в розничной продаже и в виде отдельных продуктов.