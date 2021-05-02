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Начало мая принесло очередную порцию данных, собранных на основе статистики продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory, которой делится с широкой общественностью энтузиаст, известный под ником ingebor.

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Как сообщает источник, дебют настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S практически не повлиял на расстановку сил: CPU производства AMD по-прежнему пользуются бешеной популярностью у немецких покупателей, о чём красноречиво говорят данные об объёмах продаж и выручке — по количеству реализованных единиц продукции за апрель «красная команда» занимает долю в 79 %, а в разрезе дохода — 83 %, в то время как Intel остаётся довольствоваться 21 и 17 % соответственно.

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Глядя на объёмы продаж, можно заметить, что прошлый месяц оказался не слишком удачным: по словам источника, это вызвано негативной ситуацией на рынке графических адаптеров — практически все модели NVIDIA распроданы, в то время как видеокарты AMD имеются в продаже, но их цены весьма высоки.

Наибольшей популярностью среди приверженцев продукции AMD пользуются модели Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 5800X, а почитатели CPU от Intel отдают наибольшее предпочтение Core i7-10700K и Core i9-10850K, в то время как представитель семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K разделяет с Core i5-10400F третью строчку в своеобразном рейтинге популярности процессоров «синей команды».

При этом весомый вклад в общий доход AMD внесли процессоры Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X, а у Intel наиболее успешными в разрезе выручки оказались Core i7-10700K и Core i9-10850K.

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Среди наиболее популярных CPU первую строчку в «рейтинге» стоимости занимает Core i9-10900K, за последний месяц прибавивший к цене 7.6 %, а на втором и третьем месте расположились Ryzen 7 5800X и Core i9-10850K, стоимость которых практически не изменилась.

Источник изображений: Imgur, ingebor

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Отмечается, что недостаток AMD Ryzen 9 5950X и 5900X до сих пор сохраняется, а в случае появления CPU в продаже их быстро раскупают, что, впрочем, не помешало данным моделям обогнать ближайшего преследователя из стана Intel в лице Core i7-10700K в 1.9-3.1 раза в разрезе количества проданных единиц.