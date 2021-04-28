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Как известно, специалисты Intel и AMD в поте лица трудятся над новыми платформами, поддерживающими модули оперативной памяти типа DDR5 – у «синей команды» готовятся к выходу процессоры 12-го поколения под кодовым именем Alder Lake, а их конкуренты разрабатывают продукты с архитектурой Zen 4.

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Не отстают от процессорных гигантов и производители оперативной памяти: как сообщает ресурс VideoCardz, наряду с китайскими компаниями американская корпорация Micron Technology также готовит к выпуску модули ОЗУ типа DDR5 под хорошо знакомым брендом Crucial, причём как для настольного сегмента, так и для мобильных систем.

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На представленных изображениях можно наблюдать модуль оперативной памяти форм-фактора SO-DIMM с объёмом в 32 Гбайт, а также 8-гигабайтный UDIMM – обе «планки» имеют эффективную частоту в 4800 МГц и напряжение 1,1 В, а их параметр CAS Latency составляет 40 тактов.

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Источник изображений: VideoCardz

Помимо повышения частотных характеристик и улучшения энергоэффективности, модули памяти DDR5 отличаются встроенными контроллерами питания, что должно положительным образом сказаться на возможностях разгона.

Стоит напомнить, что целый ряд производителей заявил о своей готовности в скором времени приступить к массовому производству модулей оперативной памяти типа DDR5, причём в будущем эффективную частоту планируют повысить до 6400-10000 МГц.