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NVIDIA продолжает свою кампания, направленную на противодействие добычи криптовалют на потребительских видеокартах: первый раунд боя был проигран в связи с нечаянным попаданием в широкий доступ версии графического драйвера, предназначенной для нужд разработчиков и не имеющей ограничителя майнинга, однако теперь «зелёная команда» намерена действовать более решительно, оснастив уже существующие и будущие модели новыми чипами с улучшенными механизмами защиты.

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Источник изображения: NVIDIA

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По данным ресурса VideoCardz, NVIDIA уже проинформировала своих партнёров о новых графических процессорах серии GAxx2 со встроенным ограничителем майнинга (т. н. Lite Hash Rate): ожидается, что первые поставки обновлённых чипов намечены на середину мая, то есть до прилавков магазинов новые продукты доберутся уже в июне.

При этом утверждается, что компания не планирует каким-либо способом указывать, что модель использует новый GPU, поэтому потенциальным покупателям в случае необходимости придётся более тщательно изучать приобретаемый товар: без сомнения, ряд утилит смогут предоставить всю необходимую информацию, а вот будут ли магазины готовы к данной ситуации, пока остаётся загадкой.

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Как сообщает источник, новые графические процессоры получат идентификатор, отличный от уже существующих, потребуют новых версий драйверов, а также обзаведутся поддержкой технологии Resizable BAR «из коробки». Ожидается, что поставки новых чипов несколько улучшат неблагоприятную ситуацию на рынке графических решений.

Не менее интересен тот факт, что, согласно информации ресурса, полученной из некоего источника, GeForce RTX 3090 может стать единственной видеокартой поколения Ampere, не получившей чипа со встроенным ограничителем хешрейта ввиду её достаточно высокой стоимости и низкого интереса со стороны майнеров. Впрочем, обновлённый графический процессор флагман всё же получит, однако дело может ограничиться лишь поддержкой Resizable BAR.