Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» ознаменовал повторение рекорда РФ по количеству пусков без аварий
В понедельник, 26 апреля 2021 г., с космодрома «Восточный» Российской Федерации был произведён успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» вместе с разгонным блоком «Фрегат», а также 36-ю британскими спутниками связи корпорации OneWeb, призванными пополнить группировку аппаратов, обеспечивающих высокоскоростной доступ в сеть Интернет.
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Количество космических аппаратов OneWeb, выведенных на орбиту Земли, на 26 апреля 2021 г. составило 182 единицы из запланированных шести сотен в дальнейшем. Все спутники уже вышли на целевые орбиты и находятся под контролем заказчика.
Интересен тот факт, что данный запуск является пятьдесят восьмым в числе безаварийных полётов космических ракет России подряд за последние два с половиной года, сообщает издание РИА Новости: из них двадцать семь запусков было произведено с космодрома Байконур — первого и самого крупного в мире, девятнадцать — с космодрома Плесецк, единственного функционирующего в Европе, пять — с Восточного, первого российского гражданского космодрома, а также семь — с европейского космопорта Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Источник отмечает, что ранее подобное в истории развития космонавтики России было зафиксировано лишь один раз — с февраля 1992 г. по февраль 1993 г. не наблюдалось ни одного аварийного пуска.
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