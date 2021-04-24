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24 апреля 2021 г. Китайская народная республика отмечала очередную годовщину Дня китайской космонавтики. Хотя национальная программа космических разработок Китая была запущена в 1956 г., датой основания космонавтики этой страны является 16 ноября 1957 г. в связи с открытием китайского НИИ по вопросам создания и развития космических ракет-носителей, однако днём рождения считается другое событие, а именно запуск Китаем своего первого спутника – 24 апреля 1970 г.

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Источник изображения: Pixabay

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В настоящее время КНР претендует считаться одной из сильнейших по потенциалу космических держав, так как способна самостоятельно запускать спутники без привлечения сторонних сил.

Как отмечает ресурс РИА Новости, в день празднования данного события в городе Нанкин, находящемся в провинции Цзянсу, произошло представление названия первого китайского марсохода, который отныне зовется «Чжужун» – аппарат должен коснуться поверхности Марса в мае или июне текущего года.

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Во время рассмотрения предложений по названию проекта самыми реальными были три варианта: на третьем месте оказался «Хунъи», в переводе означающий «широкий обзор и сильный подвижный разум», второе место занял «Нэчжа», даосское божество защиты и бог-огнеборец, а большинством голосов был выбран «Чжужун» – самый первый бог огня.

Название было выбрано неслучайно, ведь целью экспедиции, по словам китайских учёных, является яркое «вспыхивание» исследований страны в области изучения новых планет Солнечной системы, а также более широкое познание неизведанных областей нашей Вселенной.