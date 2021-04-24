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Марсоход Perseverance впервые добыл кислород из атмосферы Марса при помощи MOXIE

Это может открыть новые возможности для будущих экспедиций.
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Мировые издания продолжают пристально наблюдать за успехами марсохода Perseverance, отражая самые яркие моменты происходящего: так, в настоящее время решается вопрос перевода марсохода на достаточную возвышенность для того, чтобы с неё было удобнее наблюдать различные передвижения в атмосфере Марса вертолёта Ingenuity на протяжении будущих двух недель, сообщает ресурс CNN.

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Впрочем, планы марсохода не ограничиваются тем, чтобы контролировать вертолёт — помимо этого он продолжает программу научных изысканий на данной планете.

Так, по данным источника, несколько дней назад Perseverance, прогрев в течение двух часов прибор MOXIE (сокращение от Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), произведённого с целью изучения возможности создания на Марсе источников производства кислорода из диоксида углерода, успешно получил более 5,4 граммов кислорода, которых хватает для дыхания космонавтов в течение более 10 минут.

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MOXIE в процессе установки. Источник изображения: NASA

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Дело в том, что атмосфера Марса на 96 % состоит из диоксида углерода, который можно преобразовать в кислород, так необходимый для жизнеобеспечения выходцев с Земли, которые будут осваивать планету, а также для технических нужд.

Таким образом, если эксперимент подтвердит свою эффективность, можно будет разработать большую установку с электростанцией, которая обеспечит выработку не меньше двух килограммов кислорода в час, что, в свою очередь, поддержит жизнеобеспечение первооткрывателей Марса.

По словам Джима Рейтера из Управления космических технологий NASA, это является прорывом в сфере разработок по превращению углекислого газа в кислород. Специалист подчёркивает, что кислород не только даст возможность людям жить на Марсе, но также обеспечит возвращение землян домой в случае возникшей необходимости, а это расширяет возможности человечества по исследованию «Красной планеты».

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