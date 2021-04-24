Энтузиасту удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины
Добыча криптовалют продолжает будоражить умы компьютерного сообщества, причём некоторые энтузиасты подходят к данному процессу весьма творчески: так, специалист YouTube-канала 8-Bit Show And Tell решил проверить, получится ли у него добывать криптовалюту на легендарном компьютере восьмидесятых Commodore 64, оснащённом процессором MOS Technology 6510, способном функционировать на частоте 0,9 или 1,023 МГц, а также снабжённом 64 Кбайт ОЗУ.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, энтузиасту действительно удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины — значение хешрейта составило около 0.3 h/s, однако, как утверждает специалист, использование другого языка программирования, вероятно, может увеличить уровень производительности до 10 раз.
Источник изображения: VideoCardz, YouTube, 8-Bit Show And Tell
На следующем этапе своих изысканий исследователь установил специальную карту расширения, именуемую SuperCPU и позволяющую увеличить тактовую частоту процессора до 20 МГц, что позволило повысить достижения устройства при добыче биткоинов в 20 раз.
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Естественно, с практической точки зрения добыча криптовалюты со столь низким хешрейтом не представляет интереса, а вот с исследовательской и развлекательной имеет право на жизнь.
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