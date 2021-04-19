Рынок российского ПО в текущем году будет нестабилен — мнение экспертов
Специалисты международной исследовательской и консалтинговой компании IDC предрекают падение рынка российского ПО в текущем году, сообщает ресурс CNews.
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Аналитики IDC настаивают на том, что стремительное развитие сферы разработки программного обеспечения и сопутствующих прикладных системных проектов в 2020 г. было связано с пандемией коронавируса и необходимостью большого количества трудоспособного населения России работать «на удалёнке», в результате чего спрос в данном секторе возрос: в разрезе выручки это выразилось в росте на 4%. Кроме того, корпоративный сектор также весьма вырос — более чем на 14 %.
А вот текущий год, по мнению IDC, не сулит разработчикам ПО ничего хорошего, так как большинство компаний, уже наладивших свою работу в существующих реалиях, вряд ли будут вкладываться и дальше, предпочитая использовать текущую базу. Впрочем, в глобальном плане сектор IT-технологий будет по-прежнему расти.
Источник изображения: Pixabay
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Прямо противоположного мнения придерживаются оппоненты вышеуказанных заявлений, такие как, например, компания «Акронис инфозащита» в лице исполнительного директора Елены Бочеровой: по её мнению, в 2021 г. рынок ПО наоборот будет наращивать темпы в связи с благоприятным климатом в бизнес-сфере.
Источник отмечает, что ещё летом 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин внёс на рассмотрение пакет предложений по снижению налогового давления на ИТ-компании, как то уменьшение налога на прибыль с 20% до 3%, а также взносов на социальное страхование — с 14% до 7,6 %. Эти изменения вступили в силу с начала текущего года.
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