Российские инженеры разрабатывают летающий автомобиль с дальностью полёта до 500 км
Фонд перспективных исследований сообщает, что в апреле 2021 г. был запущен многообещающий проект, предполагающий разработку и выпуск современного аэромобиля, оснащённого циклическими движителями и получившего название «Циклокар».
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Источник изображения: Фонд перспективных исследований
Разница между современными вертолётами и аэромобилями вертикального взлёта заключается в том, что последние могут осуществлять любые манёвры в стеснённых условиях и особо полезны при существовании возможности соударения с различными препятствиями, в том числе в условиях плотной застройки, что достигается за счёт особенностей конструкции аппарата и его достаточно высокой маневренности. Кроме того, аэромобиль отличается расширенными возможностями посадки и подъёма с наклонных плоскостей, а также сближения с вертикальными объектами.
Первый запуск в рамках проекта «Циклон» был произведён в 2020 г.: полёт совершил циклолёт массой в 60 кг, при помощи которого были исследованы способы и алгоритмы управления, а также ряд технических моментов.
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Как сообщает источник, серийный «Циклокар», оборудованный гибридной силовой электроустановкой производства Российской Федерации, сможет перевозить 6 человек или перемещать груз весом до 600 кг. Расчётные параметры аппарата составят около 6,2 м в длину и 6,0 м в ширину, разгон сможет достигать значения вплоть до 250 км/ч, а дальность полёта — до 500 км.
Утверждается, что управление «летающим автомобилем» будет таким же, как и обычным современным авто, но только с расширенными функциями: при непосредственном присутствии водителя, со специального устройства в радиусе действия связи с аппаратом или из пункта управления.
Предполагается, что первое тестирование готового прототипа «Циклокара» состоится уже в следующем году.
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