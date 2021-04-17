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Фонд перспективных исследований сообщает, что в апреле 2021 г. был запущен многообещающий проект, предполагающий разработку и выпуск современного аэромобиля, оснащённого циклическими движителями и получившего название «Циклокар».

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Источник изображения: Фонд перспективных исследований

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Разница между современными вертолётами и аэромобилями вертикального взлёта заключается в том, что последние могут осуществлять любые манёвры в стеснённых условиях и особо полезны при существовании возможности соударения с различными препятствиями, в том числе в условиях плотной застройки, что достигается за счёт особенностей конструкции аппарата и его достаточно высокой маневренности. Кроме того, аэромобиль отличается расширенными возможностями посадки и подъёма с наклонных плоскостей, а также сближения с вертикальными объектами.

Первый запуск в рамках проекта «Циклон» был произведён в 2020 г.: полёт совершил циклолёт массой в 60 кг, при помощи которого были исследованы способы и алгоритмы управления, а также ряд технических моментов.

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Как сообщает источник, серийный «Циклокар», оборудованный гибридной силовой электроустановкой производства Российской Федерации, сможет перевозить 6 человек или перемещать груз весом до 600 кг. Расчётные параметры аппарата составят около 6,2 м в длину и 6,0 м в ширину, разгон сможет достигать значения вплоть до 250 км/ч, а дальность полёта — до 500 км.

Утверждается, что управление «летающим автомобилем» будет таким же, как и обычным современным авто, но только с расширенными функциями: при непосредственном присутствии водителя, со специального устройства в радиусе действия связи с аппаратом или из пункта управления.

Предполагается, что первое тестирование готового прототипа «Циклокара» состоится уже в следующем году.