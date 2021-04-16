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Состоявшийся несколько недель назад официальный дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения будет отнюдь не последним событием, посвящённым выходу нового семейства CPU в текущем году, по крайней мере, об этом свидетельствует слайд, которым поделился с широкой общественностью инсайдер под ником HXL, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Intel

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Исходя из представленного изображения, дебют настольных процессоров Intel следующего поколения, носящих кодовое имя Alder Lake-S, состоится уже в третьем квартале 2021 года. Кроме того, слайд сообщает о выпуске моделей с уровнем TDP в 125, 65 и 35 Вт с количеством ядер вплоть до 16, о чём уже было известно ранее.

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Источник изображения: Twitter, HXL

«Зоркий глаз» оверклокера также может заметить, что запуск производства моделей с конфигурациями 8+8 и 6+0 ядер намечен на 35 и 41 недели текущего года соответственно. Помимо этого, подтверждается наличие сокета LGA 1700 и 20 линий PCIe.

Необходимо отметить, что слайд посвящён платформам для рабочих станций начального уровня, о чём в том числе свидетельствует упоминание набора системной логики W680, что, впрочем, не отменяет возможного появления клиентских моделей примерно в это же время.

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, настольные процессоры Intel семейства Alder Lake-S будут отличаться гетерогенной структурой с наличием как производительных, так и энергоэффективных ядер, а также смогут похвастаться поддержкой оперативной памяти типа DDR4 и DDR5 и интерфейса PCIe версий 4.0 и 5.0.

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Естественно, в планы Intel иногда вносятся коррективы, как это уже было с дебютом десктопных процессоров 11-го поколения, поэтому информация, представленная на слайде, уже могла несколько устареть.