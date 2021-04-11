Космический аппарат OSIRIS-REx, изучающий уникальный астероид Бенну, готовится к финальному этапу
В апреле 2021 г. космический аппарат OSIRIS-REx, принадлежащий NASA, в последний раз облетает свой спутник-астероид Бенну, который он наблюдал с декабря 2018 г., сообщает CNN со ссылкой на сайт NASA.
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Своё название астероид (цифровой шифр 101955) получил в честь птицы Бенну, символизирующей воскрешение древнеегипетского бога Осириса. Он является некрупным околоземным астероидом, открытым 25 апреля 2013 г. в обсерватории Сокорро, находящейся на юго-западе США в штате Нью-Мексико. Данное космическое тело входит в разновидность Аполлонов, что выражается в вытянутой эллипсоидной орбите: астероид во время своего обращения вокруг Солнца пересекает орбиты Марса, Земли и Венеры.
Первоначальной целью OSIRIS-REx было всестороннее изучение объекта, а также транспортировка анализов грунта с его поверхности на Землю. В связи с тем, что породы Бенну, по заявлениям исследователей, обладают достаточно большим количеством воды, астероид привлёк к себе весьма пристальное внимание. Образцы нетронутых грунтов с поверхности астероида были успешно собраны аппаратом и загерметизированы в специальную капсулу 20 октября 2020 г. на расстоянии 300 миллионов километров от Земли.
Источник изображения: University of Arizona, NASA
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Астероид Бенну считается одним из уникальных космических объектов, которые не изменились со времён зарождения планет, что даёт ученым возможность продвинуться в изучении процесса зарождения и развития Солнечной системы.
10 мая 2021 г. OSIRIS-REx возьмёт курс на возвращение домой на нашу планету, которое займет около двух лет и, возможно, принесёт науке новые сенсационные открытия.
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