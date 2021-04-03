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Core i5-11400 станет лучшим выбором для экономных геймеров на фоне дорогого Ryzen 5 5600X — тест GN

Новинка выглядит более удачной покупкой для игр.
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Пока компьютерное сообщество с упоением обсуждает достижения топовых моделей процессоров Intel 11-го поколения, представляющих семейства Core i9, i7 и i5, специалисты YouTube-канала Gamers Nexus решили заняться более приземлёнными делами, протестировав доступный CPU и сравнив его уровень производительности с возможностями конкурентов.

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Для своих изысканий исследователи взяли 6-ядерный 12-поточный настольный процессор Intel Core i5-11400, функционирующий на базовой частоте 2,6 ГГц с увеличением до 4,4 ГГц в максимальном режиме. Соперниками для новинки стали модели из стана AMD с равнозначным количеством ядер, а именно AMD Ryzen 5 5600X и 3600.

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Источник изображения: YouTube, Gamers Nexus

Стоит отметить, что в настоящий момент Core i5-11400 является самой доступной 6-ядерной моделью с поддержкой гиперпоточности в семействе Rocket Lake-S: так, в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» данный CPU в OEM-исполнении можно приобрести за 19700 рублей. Стоимость конкурирующих CPU от AMD у этого же ритейлера варьируется от 14070 рублей за Ryzen 5 3600 до 25200 рублей за Ryzen 5 5600X.

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Источник изображения: РЕГАРД

В прикладных задачах Core i5-11400 уступает 6-ядерной модели AMD с архитектурой Zen 3: в вопросах рендеринга посредством Blender новинка оказалась медленнее на 39.4 %, в компрессии/декомпрессии файлов при помощи 7-Zip проиграла 17.5/26.3 %, а в бенчмарке PugetBench для Adobe Premiere Pro, демонстрирующем возможности CPU при работе с медиафайлами, была позади на 13.0 %.

Спасовал процессор от Intel и под натиском Ryzen 5 3600, в Blender, задачах распаковки в 7-Zip и PugetBench проиграв своему оппоненту 24.0, 10.8 и 5.6 % соответственно. Впрочем, в вопросах компрессии файлов новинка была производительнее на 3.3 %.

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Что касается игровых приложений, то отставание Core i5-11400 от своего противника в лице Ryzen 5 5600X в разрезе значения средней кадровой частоты не слишком заметно и варьируется в пределах от 2.1 и 8.5 % в Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 до 8.7, 8.9 и 10.1 % в Rainbow Six Siege, GTA V и Hitman 3, за исключением F1 2020, где новинка уступает своему оппоненту 22.1 %.

Преимущество представителя семейства Rocket Lake-S над 6-ядерной моделью с архитектурой Zen 2 в подавляющем большинстве представленных игр достаточно велико: лишь в одном тайтле (Rainbow Six Siege) разрыв между соперниками составляет всего 8 %, в то время как в остальных Core i5-11400 обгоняет Ryzen 5 3600 на 13.8-21.4 %.

Источник изображений: YouTube, Gamers Nexus

Таким образом, в нише среднебюджетного гейминга, в которой у AMD пока так и нет представителя серии Ryzen 5000, похоже, обоснуется доступный Core i5-11400, имеющий достаточный для комфортного прохождения игр уровень производительности и позволяющий ощутимо сэкономить. Если же система будет в основном использоваться в прикладных задачах, то дополнительные 5500 рублей, отданные за Ryzen 5 5600X, не пропадут даром.

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amd intel ryzen 5 5600x core i5-11400
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