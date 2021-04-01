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По мнению аналитиков в сфере электроники и ритейлеров, в последнее время в России просматривается явная тенденция к резкому возрастанию цен на компьютерную технику, информирует ресурс CNews. За прошлый год рост цен на компьютерную продукцию в России, как в среднем и во всём мире, составил приблизительно от 20 до 35 % по сравнению с 2019 годом.

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Источник изображения: Pixabay

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Источник отмечает, что это произошло в связи с тем, что новые волны локдаунов, вызванные пандемией коронавируса, заставили миллионы работоспособного населения искать работу «на удалении», в результате чего потребность в компьютерной технике на рынке росла в геометрической прогрессии, а предложение не успевало за спросом, из-за чего возник серьёзный дефицит на комплектующие. Ажиотаж отсутствия предложения составляющих ПК вызвал резкий рост цен.

Такую точку зрения высказывает, в частности, генеральный директор российского представительства Acer Дмитрий Кравченко. Его мнение поддерживает и директор направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова.

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Как следствие всего вышеперечисленного, в первом квартале 2021 г. цены выросли гораздо больше планируемой величины — более чем на 35 %.

Ещё одной из причин роста цен на ПК является повышение курса ряда криптовалют, для добычи которых возникает необходимость приобретения видеокарт, что на фоне небывалого спроса со стороны майнеров стало катализатором подорожания не только графических адаптеров, но и персональных компьютеров вкупе с ноутбуками.

Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем производители комплектующих сумеют совладать с ростом спроса со стороны потребителей, в связи с чем цены на компьютерную продукцию стабилизируются, однако прогнозы пока неутешительны.