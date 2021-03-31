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Открытая крымским астрономом комета 2I/Borisov оказалась путешественницей из схожей на нашу системы

Данный космический объект представляет большой интерес для учёных.
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Космические тела, посещающие Солнечную систему и наблюдаемые учёными всего мира, продолжают открывать нам свои тайны: так, издание CNN информирует общественность о появлении результатов последних исследований кометы, именуемой 2I/Borisov, подтверждающих межзвёздное происхождение данного космического объекта. Об этих и других открытиях сообщается в различных статьях журнала Nature Communications и Nature Astronomy.

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Комета была открыта 30 августа 2019 г. астрономом-любителем Геннадием Борисовым в обсерватории MARGO, находящейся на территории пгт Научный в Крыму. Самое детализированное в настоящий момент фото было предоставлено телескопом Хаббл незадолго до схождения кометы с Солнцем в октябре 2019 г.

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Источник изображения: Hubble Site

Учёные предполагают, что комета 2I/Borisov никогда ещё не подходила так близко к звёздам, в том числе и к Солнцу, и оставалась действительно нетронутой кометой с неизменным веществом, родившейся за границами нашей Солнечной системы, что делает её уникальным объектом для исследований.

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По мнению учёных, данная комета зародилась в планетной системе, не слишком отличающейся от нашей и имеющей в своём составе планеты-гиганты, что может указывать на небольшие различия между Солнечной и другими системами.

Ранее самой чистой из наблюдаемых считалась комета Хейла-Боппа, вещество которой практически не потеряло свойств первородного газо-пылевого облака. Структуру подобных объектов изучают, чтобы понять, как более 4-5 миллиардов лет зарождались космические тела нашей системы.

Исследования данных межзвездных объектов доказывают, что возникновение и развитие иных планетных систем может не очень разниться с нашей Солнечной системой.

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2i/borisov комета
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