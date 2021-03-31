Успейте сохранить важные данные в преддверии 1 апреля — сегодня отмечается День бэкапа
В последние несколько лет актуальность проблемы сохранения и защиты любой информации приобретает всё большие масштабы. В связи с продолжением пандемии COVID-19 достаточно большое количество людей, задействованных в различных сферах бизнеса, вынуждено работать на «удалёнке», а государственные и коммерческие компании — вкладывать дополнительные средства в современные технологии, предотвращающие потерю данных.
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Источник изображения: Pixabay
Если вы ещё не озаботились сохранностью содержимого своих дисков, то, возможно, сегодня самое время этим заняться: издание Forbes напоминает, что 31 марта отмечается Международный день резервного копирования или День бэкапа.
Бэкап (от английского слова backup) или резервное копирование — процесс сохранения всей важной информации, например, электронных программ, документов, видео, семейных альбомов и т.п. на электронных носителях различных видов, с которых, в случае поломки либо другой причины исчезновения данных первоисточника, можно восстановить заново всю потерянную информацию.
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Некоторые пользователи с пренебрежением относятся к сему мероприятию, часто надеясь на «авось», но когда возникает проблема, связанная с потерей данных, будь это бизнес или частная жизнь, которой можно было избежать, «кусают локти». Недаром День бэкапа празднуется в преддверии 1 апреля, когда отмечается День смеха, называемый также Днём дураков.
Источник отмечает, что, помимо ежедневного бэкапа данных, следует хранить резервные копии на нескольких носителях и убедиться в их целостности, чтобы в случае возникновения проблемы суметь быстро восстановить потерянные файлы.
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