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К дефициту чипов, спровоцированному большим спросом со стороны ряда производителей компьютерных комплектующих, мобильных устройств и потребительской электроники, может добавиться ещё и рост их стоимости, о чём сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сайт United News.

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Источник изображения: TSMC

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По данным источника, один из крупнейших производителей полупроводниковых микросхем в лице TSMC может запустить процесс повышения стоимости своих 12-дюймовых пластин, использующихся для выпуска новейших 7-нм и 5-нм чипов, уже со следующего квартала, в результате чего к концу года цены на продукцию компании могут повыситься на 25 %.

Кроме того, как гласят «утечки» из отраслевых источников, на фоне увеличения спроса на чипы TSMC отказалась от практики, предполагающей предоставление скидок для крупных партнёров. При этом представители компании пока воздерживаются от комментариев касательно ценообразования.

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Если слухи окажутся верны, то увеличение стоимости 12-дюймовых пластин на четверть станет рекордным для компании, что, вероятно, приведёт и к росту стоимости продукции партнёров тайваньского гиганта, в числе которых находятся AMD, Intel, NVIDIA, Apple, а также ряд других компаний, в том числе российская Baikal Electronics.