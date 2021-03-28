Красочная смена сезонов на Сатурне запечатлена космическим телескопом Хаббл
Наверное, ни для кого не секрет, что смена времён года на Земле обусловлена её движением вокруг Солнца. В связи с тем, что наша планета, кроме обращения вокруг звезды, вращается вокруг воображаемой оси (линии, проходящей через Северный и Южный полюса), и эта ось наклонена на 23,44 градуса, вращение Земли вокруг Солнца происходит в наклонном положении, а ось её всегда направлена в одну сторону — на Полярную звезду. Поэтому в разное время года наша планета различно «ощущает» солнечное излучение на своей поверхности.
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Однако, по сообщениям CNN, не только на нашей планете существуют изменения времен года: так, Сатурн расположен под наклоном оси в 27 градусов, поэтому он тоже проходит сквозь сезонные перемены. Главное, что для этой планеты увидеть наклон проще всего по кольцам.
Сатурну, шестой от Солнца планете, нужно где-то 29 земных лет для того, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Поэтому четыре сезона на «окольцованном» газовом гиганте продолжаются более семи земных лет каждый.
Изменения можно увидеть в северном полушарии Сатурна, когда он переходит от лета к осени. Космический телескоп Хаббл наблюдал эти изменения в течение 2018, 2019 и 2020 годов.
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Источник изображения: CNN, NASA
Эти исследования были проведены в рамках программы Hubble's Outer Planets Atmospheres Legacy, известной как OPAL, которая была разработана силами учёных из учреждений разных стран для наблюдения изменения вида планет Солнечной системы в связи со сменой времён года.
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