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В преддверии официального дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения всё больше энтузиастов получают в свои руки новенькие модели, не отказывая себе в удовольствии протестировать CPU в ряде игр и бенчмарков: именно так поступил и специалист YouTube-канала Vassi Tech, опубликовавший видео с демонстрацией возможностей флагманской модели семейства Rocket Lake-S.

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Стоит напомнить, что десктопный процессор Intel Core i9-11900K получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с архитектурой Cypress Cove, способных работать на номинальной частоте в 3,5 ГГц с увеличением до 5,3 ГГц в максимальном режиме с задействованием технологии Thermal Velocity Boost.

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Кроме того, тестовая система включала в себя материнскую плату ROG MAXIMUS XIII HERO и видеокарту ROG Strix GeForce RTX 3090 OC производства ASUS, четыре модуля оперативной памяти Crucial Ballistix DDR4-3600 (CL16) общим объёмом в 64 Гбайт, а также систему жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H60.

К сожалению, новинка была протестирована в гордом одиночестве, поэтому для сравнения результатов Core i9-11900K с достижениями 8-ядерного 16-поточного соперника из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X использовались сторонние источники.

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В популярном тестовом пакете 3DMark Time Spy флагманский процессор продемонстрировал результат в 13552 очка, превзойдя достижения своего оппонента в среднем на 8-16 %, в то время как в Fire Strike с показателем в 29822 балла уступил сопернику 2-4 %.

В известном бенчмарке Cinebench R20 новинке удалось набрать 618 и 6075 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно, что не помогло ей обойти представителя «красной команды», оторвавшегося на 1-2 % в обеих дисциплинах.

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В задачах компрессии/декомпрессии файлов посредством утилиты 7-Zip процессор Intel вырвался вперёд, оказавшись производительнее конкурента на 10-37 %.

Во встроенном бенчмарке CPU-Z флагманская модель «синей команды» набрала 676 и 6800 баллов при однопоточной и многопоточной нагрузках, опередив Ryzen 7 5800X в среднем на 2-4 и 1-3 %.

В игровых приложениях соперника для Core i9-11900K также не нашлось, однако исследователь протестировал видеокарту в режимах PCIe x8 и x16, наглядно продемонстрировав отсутствие сколь-нибудь заметной разницы.

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В процессе полуторачасового тестирования стабильности системы посредством AIDA64 максимальный нагрев флагманской модели достиг значения в 92 °C, а уровень энергопотребления составил ~282 Вт.

Источник изображений: YouTube, Vassi Tech

Естественно, после официального дебюта настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S появятся и свежие версии BIOS, приносящие прирост уровня производительности, поэтому для более точной оценки стоит дождаться сего прекрасного момента.

Подводя итог, можно отметить, что в ряде задач Core i9-11900K выглядит более привлекательно в сравнении с Ryzen 7 5800X, однако одним из решающих факторов, естественно, станет стоимость обеих моделей.