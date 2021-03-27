Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока инженеры производителей графических адаптеров трудятся над разработкой новых моделей, их коллеги из маркетинговых отделов выполняют свою часть работы, генерируя всё новые идеи по привлечению потенциальных покупателей: на сей раз отличились специалисты китайской компании MAXSUN, давшие новинке весьма необычное для видеокарты название.

реклама

Как сообщает ресурс VideoCardz, азиатский производитель готовится представить на суд широкой общественности видеоадаптер GeForce RTX 3060 Big Mac: в основу новинки ляжет графический процессор GA106-300, оснащённый 3584 ядрами CUDA и функционирующий на частотах 1320/1777 МГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, модель получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающей на эффективной частоте в 15 ГГц, а также 192-битную шину. Уровень TDP новинки расположится на отметке в 170 Вт.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Видеокарта базируется на эталонной плате NVIDIA PG190A и характеризуется достаточно простой системой охлаждения со скромным радиатором и двумя вентиляторами. При этом длина новинки составляет 18.3 см, ширина — 12.2 см, а для её размещения требуется как минимум два слота.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

Что касается даты дебюта и стоимости новой модели, то данных пока не имеется.