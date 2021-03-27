MAXSUN готовит первый Big Mac с рейтрейсингом — компания выпустит RTX 3060 с необычным названием
Пока инженеры производителей графических адаптеров трудятся над разработкой новых моделей, их коллеги из маркетинговых отделов выполняют свою часть работы, генерируя всё новые идеи по привлечению потенциальных покупателей: на сей раз отличились специалисты китайской компании MAXSUN, давшие новинке весьма необычное для видеокарты название.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, азиатский производитель готовится представить на суд широкой общественности видеоадаптер GeForce RTX 3060 Big Mac: в основу новинки ляжет графический процессор GA106-300, оснащённый 3584 ядрами CUDA и функционирующий на частотах 1320/1777 МГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, модель получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающей на эффективной частоте в 15 ГГц, а также 192-битную шину. Уровень TDP новинки расположится на отметке в 170 Вт.
Видеокарта базируется на эталонной плате NVIDIA PG190A и характеризуется достаточно простой системой охлаждения со скромным радиатором и двумя вентиляторами. При этом длина новинки составляет 18.3 см, ширина — 12.2 см, а для её размещения требуется как минимум два слота.
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Источник изображений: VideoCardz
Что касается даты дебюта и стоимости новой модели, то данных пока не имеется.
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