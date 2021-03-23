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Похоже, помимо настольных процессоров 11-го поколения, предназначенных для широкого потребителя, Intel готовится расширить ассортимент своей продукции и целым рядом моделей серии Xeon W-1300, также принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, о чём свидетельствуют записи на официальном сайте ASRock, замеченные «сетевым детективом», известным под ником KOMACHI_ENSAKA.

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленной информации, модельный ряд будет насчитывать как минимум пять представителей новой линейки, которые, судя по всему, придут на смену процессорам серии Xeon W-1200, относящимся к семейству Comet Lake-S, и найдут своё призвание в рабочих станциях.

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Процессоры Intel Xeon W-1390, W-1390T и W-1370 будут характеризоваться номинальной частотой в 2.8, 1.5 и 2.9 ГГц, а также получат в своё распоряжение 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, в то время как базовая частота моделей W-1350 и W-1350P составит 3.3 и 4.0 ГГц при 12 Мбайт L3-кэша. При этом модель с индексом «P» будет отличаться уровнем TDP в 125 Вт, в то время как для CPU с припиской «T» и без оной данный параметр составит 35 и 80 Вт соответственно.

К сожалению, данных о количестве ядер на официальном сайте не имеется, однако в случае сохранения «преемственности» именования, можно предположить, что процессоры W-1390 и W-1370 обзаведутся 8 ядрами, а CPU W-1350 будет наделён 6 ядрами.

Как гласит официальный сайт ASRock, новинки будут совместимы с рядом материнских плат на базе наборов системной логики Z490, W480 и H470.

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Источник изображений: ASRock