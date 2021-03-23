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Ситуацию, сложившуюся на рынке графических адаптеров, вряд ли можно назвать благоприятной для большинства потенциальных покупателей: дефицит компонентов для производства видеокарт вкупе с повышенным интересом к целому ряду моделей видеоадаптеров со стороны майнеров стал катализатором исчезновения продукции с полок магазинов и роста цен на оставшиеся экземпляры. Впрочем, до апогея может быть ещё далеко, по крайней мере, об этом свидетельствует заявление представителей ASUS, цитируемое ресурсом Tom's Hardware.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как утверждает руководство компании, в первом квартале текущего года NVIDIA сократила поставки графических процессоров почти на четверть по сравнению с объёмами предыдущего периода, что негативно влияет на ценообразование, приводя к росту стоимости видеокарт.

По мнению ASUS, возникший дефицит GPU может быть вызван низким процентом выхода годных чипов, что, подобно снежному кому, может привести к ещё более плачевным последствиям. При этом компания не может повлиять на ситуацию, удовлетворив спрос со стороны покупателей, в том числе майнеров, которые в связи с недостатком дексктопных моделей задействуют для добычи криптовалют уже и мобильные.

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Впрочем, источник отмечает, что снижение объёмов поставок графических процессоров может быть сезонным явлением, основанным на данных предыдущих периодов, когда спрос на видеокарты ещё не был так велик.

Остаётся надеяться, что NVIDIA учтёт изменение ситуации в следующем квартале, «забронировав» больше производственных мощностей у Samsung, ведь в противном случае нехватка видеокарт может ещё больше усилиться, что повлечёт за собой и рост цен.