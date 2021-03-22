Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала и вывела на орбиту 38 космических аппаратов
По сообщению РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос», 22 марта 2021 г. с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Запланированный ранее на 20 марта текущего года пуск ракеты был отсрочен из-за повторной проверки систем в связи со скачком напряжения в электросети.
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В этот раз ракета предстала перед нами в белых и синих цветах. Образцом был выбран макет ракеты «Восток», представленный на ВДНХ, именно потому, что 12 апреля 1961 г. на такой ракете был совершен первый в истории человечества полёт в космос, который осуществил Юрий Гагарин.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с разгонным блоком «Фрегат», а также 38 космическими аппаратами из восемнадцати стран мира для последующего вывода их на три солнечно-синхронные орбиты. В 9:17 по мск разгонный блок с аппаратами отделился от третьей ступени. Примерно в 10:10 по мск на целевую орбиту отошёл спутник из Южной Кореи, именуемый CAS500-1, который является главной нагрузкой ракеты. Затем от «Фрегата» отделились четыре японских спутника GRUS, предназначенных для осуществления дистанционного зондирования нашей планеты.
Кроме того, на заданные орбиты были выведены ещё 33 спутника: саудовский аппарат NAJM-1, служащий для организации связи и получения снимков планеты, японский «сборщик мусора» ELSA-d, спутники Технического университета Берлина и НИУ ВШЭ, а также ряд других.
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Как утверждает глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, на этот год запланировано в общей сложности двадцать девять стартов.
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