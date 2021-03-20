Стали известны характеристики мобильных процессоров Intel Tiger Lake-H — до 8 ядер и 5,0 ГГц
Как известно, в скором будущем дебютируют не только настольные процессоры Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S), но и их мобильные «соплеменники» семейства Tiger Lake-H, а благодаря энтузиасту под ником Raichu появилась возможность ознакомиться с техническими характеристиками предстоящих новинок.
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Источник изображения: TechPowerUp
Согласно слайду, которым делится «сетевой детектив», флагманом новой линейки станет мобильный процессор Intel Core i9-11980HK, располагающий 8 ядрами/16 потоками с базовой частотой 2,6 ГГц с возможностью увеличения до 5,0 ГГц при активности 1-2 ядер благодаря технологии Turbo Boost Max 3.0. Кроме того, имеется возможность повышать базовую частоту до 3,3 ГГц при cTDP в 65 Вт.
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Источник изображения: Twitter, Raichu
Модель i9-11900H также сможет похвастаться 8 ядрами/16 потоками с поддержкой Turbo Boost Max 3.0, благодаря чему максимальная частота может достигать значения в 4,9 ГГц (для 1-2 ядер) при базовой частоте 2,5 ГГц. Есть также поддержка 35-ваттного режима с понижением номинальной частоты до 2,1 ГГц.
Ещё один 8-ядерный/16 поточный CPU в лице Core i7-11800H получил частотную формулу 2,4/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах с возможностью уменьшения значения номинальной частоты до 2,0 ГГц при cTDP в 35 Вт, но лишился Turbo Boost Max 3.0.
Процессоры с 6 ядрами/12 потоками «на борту», а именно Core i5-11400H и Core i5-11260H, похвастаться наличием данной технологии также не могут, при этом функционируя на частотах 2,7/4,5 и 2,6/4,4 ГГц в номинальном/турборежиме. Кроме того, модели отличаются поддержкой оперативной памяти DDR4-2933, в то время как старшие модели могут работать с DDR4-3200.
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Ожидается, что первые мобильные системы, оснащённые процессорами Intel Tiger Lake-H, появятся в продаже уже во втором квартале текущего года.
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