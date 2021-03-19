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Пока NVIDIA с переменным успехом противодействует причинам возникновения дефицита видеокарт, ограничивая уровень производительности GeForce RTX 3060 при добыче Ethereum и выпуская новую линейку майнинг-устройств, некоторые производители также обеспокоены плачевной ситуацией, сложившейся на рынке графических адаптеров, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Pixabay

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Так, в рамках беседы на The Tom's Hardware Show представитель компании Sapphire Technology по связям с общественностью в Северной Америке Эдвард Крислер (Edward Crisler) высказал своё негативное отношение к действиям добытчиков криптовалют, видящих в своём деле только личную выгоду и отбирающих у рядовых покупателей возможность заполучить желанную видеокарту для последующего получения удовольствия от игр.

По его словам, большинство работников Sapphire весьма опечалено тем фактом, что созданные ими графические продукты не становятся частью игровых систем, а попадают в майнинг-фермы, однако эффективные методы борьбы с данным явлением только предстоит найти.

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Что касается выпуска специализированных решений для добычи криптовалют, то, по мнению представителя компании, это не является выходом из сложившейся ситуации, так как графические процессоры, обычно предназначенные для видеокарт, пойдут для производства майнинг-устройств, в результате чего дефицит сохранится. Кроме того, ничто не мешает добытчикам приобретать обычные модели видеоадаптеров.

Пока же на фоне роста курса ряда популярных криптовалют положение на рынке графических решений только усугубляется: дефицит видеокарт сохраняется, а стоимость оставшихся на полках моделей далека от рекомендованной. Несомненно, беспокойство производителей о рядовых геймерах не может не радовать, однако до нормализации ситуации, вероятно, ещё весьма далеко.