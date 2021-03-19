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У Apple может существовать тайная программа по оказанию бесплатных услуг понравившимся клиентам

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Программы лояльности для постоянных клиентов стали обычной практикой для многих компаний, однако в погоне за потенциальными покупателями некоторые производители идут ещё дальше: как сообщает ресурс AppleInsider, корпорация Apple была замечена в проведении секретной программы, заключающейся в том, что для ряда клиентов магазинов и сервисных центров компании разрешены различные скидки и льготы в виде бесплатного ремонта вышедших из строя гаджетов, а в отдельных случаях даже их замены на новые.

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Источник изображения: Pixabay

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Стоит напомнить, что различные программы, связанные с ремонтом и заменой техники, существовали у Apple и ранее, однако это было вызвано скорее боязнью потерять часть своих клиентов из-за найденных недочётов в том или ином устройстве с последующим срочным исправлением собственных ошибок.

Программа же, о которой сообщает источник, имеет несколько иные механизмы расположения к себе клиента: так, в случае её применения менеджеры Apple сами определяют, какой клиент достоин этой программы, а какому придётся оплатить ремонт из своего кармана.

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Как сообщает в соцсетях бывшая сотрудница Apple под ником Tanicornerstone, политика компании направлена на поощрение некоторых клиентов, «понравившихся» сотруднику компании, в результате чего техника, вышедшая из строя, может быть починена или заменена бесплатно, в то время как обычным владельцам пришлось бы выложить «кругленькую сумму». Подтверждают её слова и другие сотрудники и клиенты Apple, однако комментарии, опровергающие данную информацию, также имеются.

К сожалению, официальные представители Apple о факте существования данной программы пока не высказались, однако многочисленные её свидетели заставляют полагать, что некоторые рекомендации для сотрудников компании по данному вопросу всё же имеются.

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